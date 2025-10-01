SYM Naga 155 dilancarkan di Malaysia – RM8,888

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Motosikal / by Durrani Sharom / October 1 2025 2:34 pm

Seperti yang kami laporkan April lalu, SYM Naga kini dilancarkan secara rasmi untuk jualan di Malaysia, pada harga RM8,888 tidak termasuk insurans. Empat pilihan warna diberi dan setiap pembelian didatangkan dengan jaminan dua tahun atau 20,000 km.

Asas untuk Naga 150 ini sebenarnya adalah sama seperti Husky 150, termasuk enjin, iaitu unit satu silinder 149.6 cc dengan sistem suntikan bahan api elektronik dan penyejukan cecair, mampu menghasilkan 14.2 hp pada 8,000 rpm dan 13 Nm tork pada 7,500 rpm dihantar kepada roda belakang melalui transmisi CVT dan sistem tali sawat.

Sementara Husky 150 tampil dengan gaya adventure, Naga 150 pula membawa rupa sport/urban, dengan muka hadapan yang agresif. Ia terletak di atas jalan melalui rim bersaiz 13 inci di hadapan dan belakang, dibalut tayar masing-masing 120/70 dan 130/70, kemudiannya dipegang oleh fork teleskopik dan monoshock di belakang.

Selain ABS dual-channel, skuter ini juga didatangkan secara standard dengan kawalan cengkaman untuk bahagian keselamatan. Kedua-dua brek hadapan dan belakang Naga 150 adalah unit cakera dan di bawah tempat duduknya masih terdapat ruang barangan yang luas.

Kelengkapan lain yang disediakan adalah termasuk semua lampu jenis LED, panel meter LED berwarna, soket pengecas USB, cangkuk dan poket barangan kecil, kunci pintar serta tangki bahan api 7.3 liter.

