In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 28 February 2020 5:47 pm / 0 comments

UMW Toyota Motor (UMWT) mengumumkan pihaknya tiada rancangan untuk menaikkan harga bagi semua model Toyota pemasangan tempatan (CKD) buat masa ini. Barisan model CKD bagi Toyota di pasaran Malaysia termasuklah Yaris, Vios, Rush, Hilux, Fortuner, Innova dan Hiace.

“Faktor-faktor seperti kadar tukaran mata wang asing dan semakan cukai memang boleh menjejaskan harga, tetapi buat masa ini, kami sentiasa cuba untuk mengekalkan kestabilan harga dengan menyerap (kos) peningkatan sebanyak mungkin,” ujar Ravindran K selaku Presiden UMWT.

Pada awal tahun ini, Kementerian Kewangan memberikan jaminan bahawa jika ada model CKD terjejas oleh peningkatan harga akibat kaedah telus menerusi Nilai Pasaran Terbuka, kenaikan itu akan diserap atau dikecualikan sepenuhnya oleh kementerian terbabit sepanjang 2020.

Berdasarkan apa yang termaktub di dalam Excise (Determination of Value of Locally Manufactured Goods for the Purpose of Levying Excise Duty) Regulations 2019, yang disediakan oleh kementerian kewangan dan telah digazetkan pada 31 Disember 2019, kenderaan pemasangan tempatan (CKD) akan dikenakan lebih banyak cukai. Ini adalah disebabkan kaedah pengiraan nilai pasaran terbuka (open market value, OMV) bagi kenderaan telah berubah.

OMV adalah nilai akhir pasaran yang ditetapkan bagi kenderaan CKD yang siap dari kilang, sebelum kerajaan mengenakan duti eksais ke atasnya. Terdapat beberapa komponen yang menentukan OMV, dan ini termasuk kos bagi pek CKD, kos pengilangan dan komponen serta caj pemasangan dan pentadbiran.

Gazet berkenaan menambah komponen-komponen baru ke dalam pengiraan OMV. Di bawah peraturan baru ini, nilai yang dimasukkan untuk mengenalpasti duti-duti terlibat akan mengambil kira bukan hanya keuntungan dan perbelanjaan umum yang terlibat di dalam pengilangan sesebuah kenderaan, tetapi juga jualannya.