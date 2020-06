Beliau berkata, seksyen sedia ada menetapkan kadar bacaan kandungan alkohol dalam badan sebanyak 80mg/100ml masih tinggi berbanding piawaian Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) yang membenarkan kandungan alkohol dalam badan sebanyak 50mg/100ml.

