In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Durrani Sharom / 5 June 2020 2:38 pm / 0 comments

Beberapa hari lalu, UMW Toyota Malaysia mengeluarkan satu teaser melalui laman sosial mereka yang seakan memberi tanda model RAV4 akan tiba dalam pasaran tidak lama lagi. Kini, bagi orang ramai, anda boleh mendaftarkan minat di sebuah laman khas untuk mendapatkan kemas kini eksklusif berkenaan model tersebut.

RAV4 generasi kelima ditunjukkan pertama kali pada tahun 2018, dengan antara peningkatan utamanya adalah penggunaan platform TNGA, pilihan sistem pacuan Dynamic Torque Vectoring All-Wheel Drive, rekaan serba baru, dimensi yang berubah serta casis yang 57% lebih tegar.

Untuk pilihan enjin, di Amerika Syarikat (AS) RAV4 ditawarkan dengan dua enjin 2.5 liter Dynamic Force, dengan satu daripadanya adalah unit petrol bersama transmisi automatik lapan kelajuan Direct Shift sementara satu lagi adalah unit hibrid (Toyota Hybrid System II atau THS II) yang dipadankan dengan transmisi CVT elektronik (ECVT). Beberapa pasaran lain seperti Jepun, Singapura dan Australia mendapat pilihan enjin 2.0 liter Dynamic Force berkuasa 170 hp dan 203 Nm.

Pada bahagian dalam, suasananya nampak lebih elegan dan kemas. Satu skrin sesentuh yang besar menguasai bahagian tengah papan pemuka, dan ia boleh didapati dalam pilihan tujuh atau lapan inci bergantung kepada sistem bunyi yang dipilih. Stereng RAV4 baru mempunyai lebih banyak butang kawalan, manakala panel instrumennya pula menggunakan unit skrin tujuh inci.

Untuk aspek keselamatan, RAV4 datang secara standard di AS dengan lapan beg udara, serta kelengkapan lain seperti Toyota Safety Sense (TSS) 2.0, yang termasuk Pre-Collision System with Pedestrian Detection (PCS w/PD), Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Lane Departure Alert with Steering Assist (LDA w/SA), Automatic High Beam (AHB), serta dua yang baru, Lane Tracing Assist (LTA) dan Road Sign Assist (RSA).

Sekiranya anda merasakan RAV4 ini mempunyai penampilan yang terlalu ‘selamat’, tengok pula model yang sudah dilengkapi dengan kit badan TRD dan Modellista untuk pasaran Jepun. Bergantung kepada pakej kit yang diambil, ia boleh menjadi lebih sporty, ranggi ataupun elegan.

GALERI: Toyota RAV4 pasaran Amerika Syarikat



GALERI: Toyota RAV4 pasaran Singapura



GALERI: Toyota RAV4 TRD Field Monster dan Street Monster



GALERI: Toyota RAV4 dengan kit Modellista dan JAOS