16 October 2020

Jenama bahan api terbaru untuk pasaran tempatan, Five, yang mula diperkatakan sejak Februari tahun ini kini telah dilancarkan secara rasmi di dalam satu acara yang dirakam dan disiarkan di laman Facebook jenama berkenaan.

Stesen minyak pertama Five mula beroperasi di Kalumpang, Selangor pada 16 Mac lalu. Jenama ini juga menjalin kerjasama dengan penyedia penyelesaian telekomunikasi Green Packet untuk memperkenalkan stesen minyak yang dikuasakan oleh kepintaran buatan (AI) pertama di negara ini.

Five akan memanfaatkan penyelesaian berasaskan teknologi yang disediakan oleh Green Packet, antaranya termasuk electronic-Know Your Customer (e-KYC), sebuah proses online untuk mengenal pasti identiti pelanggan, e-wallet, gerbang pembayaran serta pengesanan nombor pendaftaran.

Syarikat tersebut juga akan bersama-sama membangunkan sebuah aplikasi mudah alih baru dengan Green Packet, menggunakan platform Kiple untuk melayani pembayaran tanpa tunai. Ciri kesetiaan dan ganjaran turut akan disertakan sekali di dalamnya. Aplikasi Setel oleh Petronas merupakan antara contoh penggunaan KiplePay ini.

Bagi barisan produk minyak petrol pula, jenama ini memasarkan bahan api Ultimaxx yang dibekalkan oleh Petronas. Terdahulu, syarikat menganggarkan bakal mempunyai 200 stesen di seluruh negara, dengan pembukaannya dilakukan secara berperingkat. Walaupun tiada tempoh waktu dinyatakan, peringkat pertama akan melibatkan sekitar 30 hingga 40 stesen yang terletak di luar Lembah Klang, sebelum ia diperkenalkan pula ke bandar-bandar besar.

Pengarah Urusan Five Petroleum Malaysia Sdn Bhd, Dato’ Seri King Lim Chin Fui menjelaskan, Five juga dalam pelancaran untuk mengeluarkan produk-produk berkaitan yang lain, seperti LPG dan minyak pelincir kenderaan. “Setakat ini, sudah ada pihak dari luar yang berminat terhadap produk pelincir formula khas Five. Kami ingin mengeksport produk tempatan untuk pasaran global,” ujar beliau.

“Five juga bersedia membantu usahawan-usahawan di luar bandar untuk menyediakan bekalan minyak yang stabil kepada mereka. Saya percaya dengan cara ini, kami dapat memainkan peranan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara bandar dan luar bandar dengan adanya pembukaan rangakaian runcit Five di kawasan luar bandar,” tambah beliau.