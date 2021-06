In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / 23 June 2021 11:36 am / 0 comments

Nampaknya sambutan untuk model pertama jenama premium kereta elektrik sepenuhnya (EV) dari Geely, Zeekr iaitu Zeekr 001 mendapat sambutan yang sangan menggalakkan di China – model tersebut didedahkan pada April lalu dan penghantarannya hanya akan dibuat pada Oktober nanti, namun kesemua unit yang telah ditetapkan untuk diproduksi pada tahun ini sudahpun habis dijual, lapor Reuters.

Zeekr 001 merupakan model produksi sebenar dari model konsep Lynk & Co Zero yang didedahkan tahun lalu. Jenama baharu ini diwujudkan oleh Geely bagi membolehkan mereka berhadapan terus dengan jenama EV sepenuhnya yang lain seperti Tesla.

Model ini didakwa sebagai shooting brake elektrik sepenuhnya pertama di dunia (walaupun ia pada asalnya diperkenalkan sebagai SUV dengan gaya coupe), serta menampilkan saiz yang agak besar dengan dimensi 4,970 mm panjang, 1,999 mm lebar, 1,560 mm tinggi dan jarak roda sejauh 3,005 mm.

Dari segi rekaan, hampir keseluruhan rupa Zeekr 001 menampilkan rupa yang sama dengan Lynk & Co Zero Concept. Ia termasuk muka signatur Lynk & Co dengan rekaan lampu utama pada bampar dan lampu nyalaan siang LED yang disusun menegak berada di atas, serta lampu belakang yang merentangi sepenuhnya bahagian belakang.

Apa yang berbeza antara model Zeekr ini dengan model konsep Lynk & Co, versi produksi sebenar berkenaan diberikan kamera tambahan pada fender hadapan pada varian terpilih, yang berfungsi untuk sistem bantuan pemanduan kereta ini.

Kereta elektrik ini juga dilengkapi dengan pintu automatik di mana ia akan terbuka sendiri apabila mengesan pemandu menghampirinya, dan boleh juga boleh tertutup secara automatik selepas itu. Kabin 001 ini menerima papan pemuka yang direka low profile, roda stereng rata di bawah, skrin sesentuh bersaiz gergasi dengan ukuran 15.4-inci di tengah, paparan instrumen digital dengan skrin 8.8 -inci, dan juga tuil gear berbentuk seperti batu kerikil.

OS pada Zeekr 001 ini menampilka kawalan arahan suara AI Mate dan juga sistem pengenalan muka yang boleh mengenal muka pemandu seterusnya akan merubah pelbagai tetapan yang disukai oleh pemandu berkenaan. Zeekr juga turut berjanji untuk membekalkan kemaskini over-the-air paling kurang sekali untuk setiap suku tahun bagi memastikan sistem berkenaan sentiasa memberikan fungsi terkini kepada pengguna.

Untuk hiburan, sistem infotainmen Zeekr 001 ini dihubungkan kepada sistem bunyi surround dengan 11 pembesar suara dari Yamaha. Ia juga ditawarkan dengan paparan head-up bersaiz 14.7-inci. Tempat duduk hadapan dan belakang model ini datang standard dengan kawalan berkuasa, serta ciri opsyen seperti fungsi urutan serta upholsteri kulit Nappa dan Alcantara.

Ruang but shooting brake elektrik ini belum lagi diperincikan, tetapi Zeekr ada menyebut bahawa ia menawarkan ruang dengan kapasiti maksimum 2,144 liter sekiranya tempat duduk belakang dilipat.

Manakala bagi keselamatan, 001 dilengkapi paling kurang tujuh kamera luar serta penderia radar gelombang-milimeter yang fungsi untuk sistem-sistem bantuan pemanduan. Ia termasuk sistem brek kecemasan automatik, cruise control adaptif dengan fungsi stop & go, bantuan kekal tengah lorong, pemantau titik buta, dan juga amaran buka pintu.

Menurut Zeekr, mereka turut akan menawarkan kebolehan pemanduan separa autonomi, malah autonomi penuh pada masa hadapan termasuk sistem parkir autonomi sepenuhnya.

Seperti yang telah didedahkan sebelum ini, Zeekr 001 dihasilkan menerusi platform Sustainable Experience Architecture (SEA) Geely yang baharu, khas untuk kenderaan-kenderaan berkuasa elektrik sepenuhnya. Secara spesifiknya, Zeekr 001 menggunakan platform SEA1 untuk model premium dari segmen-D hingga segmen-F.

Ia ditawarkan dengan dua pilihan rangkaian kuasa, dengan kedua-dua pilihan berkenaan menampilkan motor elektrik berkuasa 200 kW (272 PS) dan tork maksima 384 Nm. Model pacuan belakang diberikan hanya sebuah motor elektrik tersebut, membolehkan ia memecut dari 0-100 km/j dalam masa 6.9 saat.

Manakala untuk model pacuan semua roda, ia diberikan dua unit motor yang sama, bermaksud ia dibekalkan dengan kuasa 400 kW (544 PS) dan tork maksima 768 Nm. Ini membolehkan ia memecut dari pegun hingga 100 km/j dalam masa hanya 3.8 saat, serta mencapai kelajuan maksima melebihi 200 km/j.

Ia juga ditawarkan dengan dua jenis bateri – 86 kWj dan 100 kWj. Namun apa yang agak pelik, bateri kecil 86 kWj tersebut hanya ditawarkan untuk model AWD, yang membolehkan ia bergerak sejauh 526 km dalam kitaran NEDC. Manakala pek bateri 100 kWj lebih besar boleh dipadankan pada kedua-dua model, membolehkan model AWD bergerak sejauh 606 km dan model pacuan belakang bergerak sejauh 712 km.

Manakala untuk mengecaj semula, 001 boleh menerima suapan sehingga 7 kW pada pengecaj AC di rumah, serta menyokong sistem pengecaj laju DC sehingga 360 kW dengan sistem asas 400-volt. Menurut Zeekr, dengan pengecaj laju berkenaan, jarak gerak 120 km dapat ditambah dengan caj hanya selama lima minit.

Untuk suspensi pula, Zeekr 001 menerima sistem double wishbone di hadapan dan multilink di belakang. Sistem suspensi udara ditawarkan secara opsyen (atau standard untuk model AWD 100 kWj) dan ia mampu untuk melaras ketinggian kereta ini antara 117 mm hingga 205 mm.

Menurut Zeekr, sistem suspensi ini membolehkan 001 ‘dibelasah’ dalam litar lumba, serta diberikan pilihan mod pemanduan off-road, snow dan sand.

Zeekr 001 dijual menerusi saluran atas talian dan luar talian, termasuk dua pusat flagship Zeekr Experience dan 60 “Zeekr Space” yang terletak dalam pusat membeli belah serta lokasi lain di seluruh China. Syarikat tersebut turut disokong oleh jaringan 36 pusat penghantaran dan 60 pusat servis. Aplikasi untuk pelanggan menempah kenderaan turut disediakan, manakala langganan dan juga pajakan bateri turut akan ditawarkan selepas ini.