Buat masa sekarang platform SEA1 sudahpun digunakan pada model pertama jenama EV Premium Geely iaitu Zeekr , dengan model yang digelar Zeekr 001. Model tersebut adalah SUV dengan gaya coupe, juga merupakan model produksi sebenar bagi Lynk & Co Zero . Selepas ini mereka akan tampil dengan lebih banyak model termasuk MPV, model yang diasaskan dari platform SEA2 dan juga SUV smart yang dihasilkan bersama Daimler.

Previous Post: Mazda still produces parts for its 13B rotary engine