“Honda percaya bahawa ‘the power of dreams‘ boleh memaksa kita bagi mencapai prestasi terbaik. Ketika Indonesia sedang meraikan hari kemerdekaan, ini adalah tanda penghargaan dan terima kasih kami dari Honda kepada wira negara,” kata Honda dan menambah bahawa mereka berharap penghargaan ini akan meningkatkan semangat dan prestasi atlit-atlit Indonesia berkenaan selepas membanggakan negara.

Pasangan beregu badminton Indonesia, Greysia Polii dan Apriyani Rahayu yang menang pingat emas di Sukan Olimpik Tokyo 2020 baru-baru in telah menerima pelbagai hadiah penghargaan selepas mereka pulang tempoh hari. Namun antara hadiah yang paling lumayan diterima oleh kedua-dua atlit berkenaan adalah Honda City Hatchback RS yang disumbangkan oleh Honda Prospect Motor (HPM).

