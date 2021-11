In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 8 November 2021 11:11 am / 0 comments

Sama seperti Toyota Innova, Hilux untuk pasaran Malaysia turut menerima sedikit naik taraf, dengan kedua-dua varian 2.4V AT 4×4 dan 2.8 Rogue AT 4×4 kini didatangkan dengan kawalan suhu dwi-zon secara standard berbanding sistem satu-zon pada penawaran sebelum ini.

Selain daripada peningkatan tersebut, spesifikasi yang lain masih dikekalkan untuk semua varian. Hilux 2021 kini dibarisi varian Single Cab 2.4 MT 4×4 (RM92,880), sementara yang lain adalah versi double cabs termasuklah 2.4E AT 4×4 (RM108,880), 2.4G MT 4×4 (RM111,880), 2.4V AT 4×4 (RM133,880) dan model spesifikasi tertinggi 2.8 Rogue AT 4×4 (RM146,880).

Ia adalah harga atas jalan tanpa insurans dan tidak berubah sejak Hilux facelift ini diperkenalkan pada Oktober lalu. Walau bagaimana pun harga ini termasuk cukai jalan (SST), memandangkan trak pikap tidak termasuk di dalam pengecualian cukai kenderaan yang diumumkan kerajaan yang sedang dilaksanakan sehingga 30 Jun 2022.

Klik untuk besarkan

2.8 Rogue merupakan varian tunggal yang diberikan enjin 1G-FTV 2.8 liter empat-silinder turbodiesel dengan hamburan kuasa 204 PS dan tork 500 Nm. Varian lain pula dilengkapi dengan unit 2GD-FTV 2.4 liter dengan. 150 PS dan 400 Nm. Semua varian dipadankan dengan transmisi enam-kelajuan – automatik dengan Sequential Shift (dengan mode Power/Eco) atau manual bagi yang single cab.

Sterengnya juga kini telah dilengkapi sistem Variable Flow Control (kecuali pada Single Cab) yang mengurangkan beban pada pam stereng, dan menyumbang kepada penjimatan bahan api. Varian Rogue dan 2.4L V pula menerima Auto LSD untuk cengkaman yang lebih baik. Semua varian diberikan sistem pacuan 4×4.