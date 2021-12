Selain itu, Renault Samsung Motors (RSM) iaitu entiti yang dikuasai 80% oleh Renault akan menghasilkan versi mereka sendiri berdasarkan model-model Lynk & Co yang diproduksi di Busan. Langkah ini diharap akan memberikan lonjakan jualan termasuk eksport untuk RSM. Syarikat tersebut buat masa sekarang dilihat sedang menguncup dengan jualan hanya 116,000 unit pada tahun lalu berbanding mencapai jualan sekali ganda lebih banyak pada 2017. Rekod jualan kumulatif RSM dari Januari hingga November tahun ini pula telah mencapai angka 120k unit.

Untuk Geely, kerjasama ini akan memberikan faedah di luar China di mana mereka akan mendapat tapak produksi segera di Korea Selatan. Salah satu sumber tersebut menyatakan bahawa Geely merancang untuk memproduksi SUV Lynk & Co 01 dalam versi petrol sepenuhnya dan juga hibrid di kilang Renault-Samsung yang terletak di Busan. Rancangan itu juga turut dilihat untuk melokalisasikan produksi berberapa model hibrid Lynk & Co di Korea.

Langkah tersebut juga mungkin membolehkan model-model dari Geely untuk dieksport secara bebas duti ke Amerika Syarikat menerusi “pintu belakang” kerana Korea Selatan mempunyai perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan kerajaan AS, lapor Reuters memetik tiga individu yang berkaitan dengan perkara ini sebagai sumber.

