Ciri baru yang diberikan adalah termasuk sistem masuk tanpa kunci, butang pemula enjin, cermin sisi boleh lipat automatik, pembuka but dari luar serta balutan kulit. Pemberian sistem kawalan stabiliti elektronik juga telah dikembangkan kepada varian Standard AT (Standard MT masih tidak mempunyai ESC), sementara Autonomous Emergency Braking masih belum ada.

Skrin infotainmen sesentuh 7.0 inci (Premium ke atas) pada Saga baru ini mendapat kemasan keliling warna hitam, grafik baru (termasuk butang home dengan logo Proton seperti X50) serta grafik penutup “please check your belongings” seperti yang dapat dilihat pada model Perodua. Sistem operasinya (OS) nampak seperti berasaskan Android sama seperti sebelum ini, dan bukannya menggunakan Atlas OS seperti Iriz/Persona.

“Bersedia untuk alami tahap keseronokan baru dengan Proton Saga baru. Usul Pintar ini bersedia untuk memberikan impak besar dengan pengendalian terbaik dalam kelasnya, memberikan anda lebih daripada cuma sebuah kereta baru – ia adalah satu pengalaman,” tertulis dalam kenyataan gambar tersebut. Tajuknya pula adalah “manoeuvrability at its finest.”

