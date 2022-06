In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Durrani Sharom / 30 June 2022 5:50 pm / 0 comments

Syarikat automotif kerjasama Geely dan Volvo, iaitu Lynk & Co baru-baru ini telah melancarkan penggerak elektrik E-Motive baru, bersama model konsep The Next Day. Menggunakan asas daripada platform NordThor Intelligent Hybrid, penggerak E-Motive ini akan digunakan kali pertama pada Lynk & Co 01 versi diperbaharui dan seterusnya model-model selepas itu.

Melihat terlebih dahulu kepada 01 versi diperbaharui, ia mendapat beberapa perubahan rekaan, termasuk lampu belakang, gril, tulisan Lynk & Co yang menyala, kemasan dalam dua tona warna serta sistem infotainmen Qualcomm 8155 SoC, seperti yang dilaporkan oleh CarNewsChina.

Kembali kepada penggerak E-Motive yang disebutkan tadi, Lynk & Co memberitahu, akan terdapat dua versi ditawarkan kepada pasaran dan kedua-duanya menggunakan asas sama iaitu enjin petrol tiga silinder turbo 1.5 liter dengan transmisi DHT (Dedicated Hybrid Transmission) tiga kelajuan. Ia kemudiannya dipadankan dengan beberapa pilihan bateri, bergantung kepada keperluan, serta motor elektrik di belakang yang berkuasa 204 PS (201 hp or 150 kW).

Versi pertama bagi penggerak E-Motive ini dipanggil sebagai EM-F, di mana ia adalah satu sistem hibrid series-parallel seperti i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive) Honda. Pada kelajuan bawah 20 km/j, enjin pembakaran dalaman tersebut digunakan untuk mengecas bateri kecil yang memberi kuasa kepada motor elektrik dan memacu kenderaan.

Apabila tiba di kelajuan lebih 20 km/j, transmisi DHT akan memastikan enjin serta motor elektrik bekerjasama untuk menggerakkan kenderaan. Lynk & Co memberitahu, DHT ini juga boleh memberikan tambahan tork apabila kenderaan baru mula memecut dan memotong secara pantas pada kelajuan antara 80 hingga 120 km/j.

Versi kedua yang dipanggil sebagai EM-P pula adalah satu tetapan plug-in hybrid, di mana pengguna boleh mengecas semula bateri menggunakan pengecas yang disambungkan kepada kereta. Kapasiti tenaga yang akan ditawarkan tidak didedah, tetapi Lynk & Co mendakwa, jarak gerak elektriknya boleh mencecah 180 km.

Sebagai tambahan, kereta dengan penggerak EM-P ini juga boleh digunakan dengan pengecas pantas DC sehingga 50 kW, sebagai alternatif kepada pengecas AC yang lebih perlahan. Dua jenis pacuan disediakan melalui EM-P ini, iaitu dua roda dan empat roda (menggunakan motor elektrik di belakang), dan pilihan bateri ada tiga (Standard, Long Range dan Ultra-Long Range).

Menurut Lynk & Co lagi, EM-F boleh mencapai tahap penggunaan bahan api serendah 4.5 l/100 km mengikut kitaran WLTP, manakala apabila dipandu dalam mod hibrid, ia boleh mencatat 5.1 l/100 km. Penggerak elektrik E-Motive ini juga datang dengan tetapan elektrikal dan elektronik baru yang membenarkan kemas kini over-the-air (OTA) untuk sistem tertentu kenderaan.