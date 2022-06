In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / 28 June 2022 5:53 pm / 0 comments

Selain dari China, divisi mewah Geely iaitu Lynk & Co kini turut sudah pun berada di Eropah. Namun buat masa sekarang Lynk & Co hanya berada di tujuh negara di benua berkenaan, antara sebabnya kerana ia hanya menghasilkan model pemanduan sebelah kiri (LHD).

Menurut laporan Autocar, Lynk & Co bakal memperbesarkan lagi pasaran global mereka pada 2024, dengan menghasilkan model pemanduan sebelah kanan dan bakal masuk ke pasaran United Kingdom. Jenama China tersebut juga mempunyai strategi khusus untuk UK, iaitu akan hanya menawarkan model elektrik penuh (EV), berbanding negara Eropah lain yang kini sudahpun menerima SUV Lynk & Co 01 facelift dalam versi hibrid dan plug-in hybrid (PHEV).

“Dengan perniagaan yang berjalan baik di negara-negara lain, kami sekarang sedang mempercepatkan proses untuk masuk ke UK, mungkin pada awal 2024,” kata ketua global Lynk & Co, Alain Visser kepada Autocar. “Apabila kami masuk ke UK, halatuju kami mungkin hanya elektrik penuh sahaja.”

Buat masa sekarang Lynk & Co tidak mempunyai sebarang model elektrik sepenuhnya. Sebelum ini Geely pernah mendedahkan model konsep elektrik penuh Zero Concept dengan perincian rekaan yang jelas sama dengan model-model Lynk & Co, namun model produksi sebenarnya diberikan lencana jenama EV baharu di bawah payung gergasi automotif China tersebut yang digelar Zeekr; diberi nama Zeekr 001.

Laporan Autocar berkenaan turut menyebut bahawa jurucakap Lynk & Co ada menyatakan “ada model EV sedang dirancang”. Model tersebut mungkin akan mengambil pengaruh rekaan dari model konsep Lynk & Co The Next Day yang telah didedahkan sebelum ini, bagi membayangkan halatuju rekaan jenama tersebut.

Model konsep berkenaan masih mengekal rekaan signatur Lynk & Co sedia ada iaitu lampu hadapan dengan dua jalur menghala ke belakang, serta lampu belakang dengan jalur LED merentangi sepenuhnya. Badannya pula direka seakan kereta sport, dengan ke semua empat pintu dibuka ke atas seakan sayap rama-rama.

Lynk & Co The Next Day berkenaan dikatakan menampilkan teknologi hibrid E-Motive jenama tersebut, yang diasaskan dari unit rangkaian kuasa Hi-X dari Geely. Teknologi tersebut menampilkan enjin pembakaran dalaman untuk memacu roda hadapan, manakala roda belakang dipacu oleh motor elektrik.

Model perniagaan Lynk & Co di UK mungkin masih serupa dengan konsep yang sudahpun mereka jalankan di pasaran-pasaran Eropah lain iaitu menerusi kaedah sewa langgan. Buat masa sekarang SUV Lynk & Co 01 dalam varian paling tinggi ditawarkan dengan bayaran langganan sebanyak €550 (RM2,560) sebulan, dan pelanggan hanya boleh memilih warna hitam atau biru.

Namun pengguna yang melanggan masih boleh menyewakan kereta tersebut kepada orang lain, di mana Visser mendakwa 20% dari mereka di Eropah berbuat demikian.

Lynk & Co 01

Apa yang menarik, berita berkenaan rancangan Lynk & Co untuk masuk ke pasaran UK ini selari dengan rancangan jenama tersebut untuk memasang model-model mereka di fasiliti Proton di Tanjung Malim. Sebelum ini Geely telah menyatakan bahawa selain dari memasang model-model untuk pasaran domestik di Malaysia, kilang Proton di Tanjung Malim juga akan berfungsi sebagai hab pemasangan model-model pemanduan sebelah kanan (RHD) di bawah naungan kumpulan automotif berkenaan.

Lynk & Co bakal masuk ke pasaran Malaysia pada 2025, jadi berkemungkinan besar model-model Lynk & Co untuk pasaran UK berkenaan turut akan dibekalkan dari Malaysia. Lynk & Co turut bakal masuk ke pasaran-pasaran RHD lain termasuk Australia dan New Zealand dalam tempoh tiga tahun kemudian.

GALERI: Model konsep Lynk & Co The Next Day