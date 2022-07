Satu kemalangan yang agak dahsyat berlaku di Lebuhraya Persekutuan pada kira-kira pukul 2 pagi tadi, dilaporkan oleh seorang pengguna Twitter bernama Ceddy. Kesan dari kemalangan tersebut menunjukkan sebuah Proton Wira yang musnah pada lorong sebelah kanan dan juga sebuah Honda City yang rosak teruk berada lorong sebelah kiri.

Hantaran berkenaan tidak menyatakan secara spesifik di mana kemalangan itu berlaku, namun bangunan yang dilihat berada pada sebelah kiri adalah Menara Celcom di Petaling Jaya, berhampiran dengan hotel Hilton PJ, arah Shah Alam.

Ceddy kemudiannya turut membuat hantaran balas mengatakan ada pengguna Twitter lain yang memberikan mesej kepadanya memberitahu bahawa Proton Wira berkenaan bergerak laju melawan arus, seterusnya bertembung dengan Honda City yang tidak bersalah tersebut.

Bad car crash on Federal Highway at 2AM! We didn’t slow down because we’ve never seen accidents before but because there are broken glasses on the road!!

Not sure if there’s any casualty but praying for everyone involved. ???????? pic.twitter.com/cvfc3lvQ20

