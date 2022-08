In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / 23 August 2022 10:17 am / 0 comments

Sayap perlumbaan rasmi untuk Nissan iaitu Nissan Motorsport International (Nismo) sebelum ini telah pun menghasilkan semula pelbagai alat ganti untuk model lagenda mereka khususnya untuk model Skyline GT-R R32, R33 dan R34 menerusi program Heritage Parts. Dalam kemaskini terbaharu katalog atas talian syarikat berkenaan, Nismo kini menawarkan semula panel meter asli aftermarket untuk model Skyline GT-R R34, Skyline GT-T R34 dan juga Silvia S15.

Untuk panel meter GT-R R34, ia dihasilkan dalam dua versi; versi latar belakang hitam dengan tulisan berwarna kuning dan versi latar belakang putih dengan tulisan berwarna hitam. Kedua-dua versi ini menampilkan jarum berwarna merah, takometer dengan logo Nismo bersama bacaan sehingga 11,000 rpm serta meter kelajuan dengan logo GT-R memberikan bacaan sehingga 320 km/j.

Bagi panel meter Nismo untuk Skyline GT-T R34 pula, ia hanya boleh digunakan untuk model yang menggunakan kotak gear manual, dan diberikan takometer dengan bacaan sehingga 10,000 rpm serta meter kelajuan dengan bacaan maksima 300 km/j. Manakala untuk panel meter Sylvia S15, ia juga hanya untuk versi manual dan memberikan bacaan putaran enjin sehingga 10,000 rpm dan kelajuan maksima 280 km/j.

Panel-panel meter ini dijual pada harga dengan cukai 107,800 yen (RM3,524) untuk GT-R R34 panel belakang hitam, 110,000 yen (RM3,596) untuk GT-R R34 panel belakang putih, 99,000 yen (RM3,237) untuk GT-T R34 dan 85,000 yen (RM2,779) untuk Silvia S15. Kesemua produk ini akan dijual di Jepun menerusi fasiliti Nismo Performance Center (NPC) dan juga pengedar-pengedar sahnya iaitu HPI Co., Ltd, Takama Competition Products Co., Ltd dan Tomei Powered Co., Ltd.

Menurut Nismo lagi panel-panel meter ini hanya akan diproduksi dalam dua kumpulan iaitu pada Disember 2022 dan April 2023. Ia tidak akan dihasilkan semula selepas stok kedua-dua kumpulan produksi ini habis dijual.

Program Nismo Heritage Parts sebelum ini telah menawarkan bukan sahaja komponen-komponen mekanikal dan perincian luaran serta dalaman untuk Skyline GT-R R32 hingga R34, malah ia turut menghasilkan semula ‘enjin kosong’ baharu RB26DETT untuk dibeli pemilik-pemilik model legenda berkenaan bagi melengkapkan restorasi masing-masing.

Nismo juga ada menawarkan program restorasi kilang untuk Skyline GT-R R32, R33 dan R34 menerusi program Nismo Restored Car, yang bukan sahaja membolehkan pemilik-pemilik berkenaan memulihkan kereta-kereta mereka kepada keadaan seperti baru keluar kilang dan diberikan waranti, malah turut menawarkan pelbagai spesfikasi tingkat taraf seperti yang pernah diperkenalkan pada pelbagai model produksi tingkat taraf edisi terhad Nismo dahulu.