In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Durrani Sharom / 1 September 2022 3:14 pm / 0 comments

Semasa Civic Type R serba baru didedahkan Julai lalu, Honda tidak memberitahu berapa banyak kuasa yang dihasilkan oleh enjin VTEC Turbo pada model hot hatch tersebut. Sekarang dengan pelancaran untuk pasaran Jepun dan Amerika Syarikat (AS) telah pun diumum, kita sudah mendapat jawapannya.

Sama seperti Civic Type R FK8 sebelum ini, model baru FL5 juga masih menggunakan enjin empat silinder turbo 2.0 liter, yang dipadankan bersama transmisi manual enam kelajuan untuk memacu roda hadapan. Sementara FK8 menghasilkan 320 PS (316 hp) dan tork 400 Nm, Civic Type R baru ini pula berkemampuan 330 PS (326 hp) pada 6,500 rpm dan 420 Nm dari 2,600 hingga 4,000 rpm – peningkatan 10 PS (10 hp) dan 20 Nm.

Jumlah ini hanya untuk model pasaran Jepun, sementara di AS pula ia adalah berlainan. Disebabkan oleh peraturan emisi di sana, kuasa enjin model pasaran AS dihadkan kepada 319 PS (315 hp) sementara tork masih 420 Nm. Walaupun tidak setinggi kuasa model pasaran Jepun, ia masih lagi meningkat 9 PS (9 hp) dan 20 Nm berbanding FK8 pasaran AS sebelum ini.

Jumlah kuasa lebih tinggi ini adalah hasil daripada pengecas turbo yang direka semula, di mana saiz, bentuk serta jumlah bilah dalam turbin dioptimakan bersama laluan udara ke bahagian intake. Perubahan lain adalah termasuk kadar laluan udara yang meningkat serta sistem ekzos lebih cekap (turut mempunyai injap aktif).

Selain penambah baikan pada bahagian enjin, Honda juga telah menyatakan beberapa perubahan lain yang dibuat pada Type R baru ini. Antaranya, bahagian bukaan untuk radiator telah ditingkatkan sebanyak 48% hasil daripada bukaan gril yang diluaskan, seperti yang boleh dilihat pada bahagian hadapan model FL5 ini.

Turut digunakan adalah flywheel yang lebih ringan serta sistem rev-match yang ditala semula untuk memastikan pemasaan rev yang lebih sempurna apabila menukar kepada gear lebih rendah. Transmisi model ini juga mendapat batang penukar berketahanan tinggi serta corak laluan penukaran yang lebih tepat, dan dipadankan bersama LSD jenis helical serta tombol aluminium.

Pada bahagian suspensi, tetapan MacPherson di hadapan berserta multi-link di belakang telah ditala semula untuk kestabilan laluan lurus serta rasa stereng yang lebih baik. Anda masih akan mendapat penyerap kawalan elektronik, yang boleh dilaras mengikut mod pemanduan Comfort, Sport dan R+, sementara mod Individual memberikan pelarasan yang lebih terperinci.

Kelengkapan pada brek termasuk cakera hadapan two-piece masih lagi sama seperti model sebelum ini, tetapi sistemnya telah dipadankan bersama penyejukan yang lebih baik serta booster yang ditala semula untuk memberikan lebih rasa dan kawalan.

Honda juga bekerja rapat dengan Michelin untuk membangunkan tayar Pilot Sport 4S yang digunakan pada Type R baru ini, di mana ia bersaiz 265/30 – 20 mm lebih lebar dan dipadankan bersama rim 19 inci yang dikatakan mempunyai rekaan yang dapat membantu stabiliti.

Kombinasi rim dan tayar baru ini menjadikan lebar antara tayar kiri dan kanan di hadapan bertambah 25 mm, sementara di belakang bertambah 12.7 mm. Apabila bergabung dengan badan hatchback, serta rekaan khas untuk Type-R, kereta ini menjadi 20 mm lebih panjang dan 15 mm lebih lebar. Kedudukan kenderaan juga semakin rendah 12.7 mm, dan Honda juga memberitahu pemandu dapat duduk lebih rendah dengan rekaan tempat duduk baru.

GALERI: Honda Civic Type R 2023