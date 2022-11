In Local News, Public Transport / By Paul Tan / 8 November 2022 3:20 pm / 0 comments

Rapid KL has released information on what happened during last night’s LRT Kelana Jaya Line disruption that caused services to be halted prematurely.

According to the statement, an issue with the Automatic Train Control (ATC) system electronics had a malfunction on Saturday (November 5) morning, but a reset on the component seemed to fix the issue.

After midnight, a software update on the ATC system was performed and after the system was tested, they found that it was stable so normal operations continued on Sunday (November 6). However, malfunctions continued to occur at 10:38am and 8:39pm on Monday (November 7).

After train service was halted, Rapid KL worked with the Canadian OEM supplier Thales Group to investigate the root cause of the issues. As of 5:30am today, the technical team managed to stabilise the ATC system but are currently observing to see if any further issues occur.

UPDATE: As of 3:53pm there seems to be issues on the Kelana Jaya line again.

Kemaskini Laluan LRT Kelana Jaya: Stesen LRT Kelana Jaya sehingga Stesen LRT Ampang Park kini telah DITUTUP kepada pengguna. Penumpang diminta menggunakan perkhidmatan bas perantara percuma atau mengambil mod pengangkutan alternatif lain. Mohon maaf atas kesulitan. — Ask Rapid KL (@AskRapidKL) November 8, 2022 Kemaskini Laluan LRT Kelana Jaya: Tiada perkhidmatan tren di antara Stesen KLCC hingga ke Stesen Kelana Jaya. Penumpang dinasihatkan untuk mengambil mod pengangkutan alternatif. Info bas perantara percuma akan dimaklumkan sebentar lagi. — Ask Rapid KL (@AskRapidKL) November 8, 2022 Kemaskini LRT Laluan Kelana Jaya: Perkhidmatan tren perantara diaktifkan antara Stesen Gombak – Stesen Damai dan Stesen Ara Damansara – Stesen Putra Heights. — Ask Rapid KL (@AskRapidKL) November 8, 2022 Tren dari Stesen Putra Heights akan berpatah balik di Stesen Ara Damansara manakala tren dari Stesen Gombak akan berpatah balik di Stesen Damai. Ikuti kami untuk perkembangan selanjutnya. — Ask Rapid KL (@AskRapidKL) November 8, 2022 LRT Masjid Jamek ke LRT Damai

1) W2675T

2) W7400S

3) PJJ7149

4) VK6243

5) VH3697 Sila dapatkan bantuan Polis Bantuan dan Pegawai Stesen. Ikuti kami untuk perkembangan selanjutnya. — Ask Rapid KL (@AskRapidKL) November 8, 2022



The full timeline of what happened can be found below.