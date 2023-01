In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 31 January 2023 4:49 pm / 0 comments

Perodua hari ini mula mengambil tempahan bagi model serba baru Axia D74A 2023, yang ditawarkan dalam empat varian. Selain perincian awal berkaitan spesifikasinya, Perodua juga mengumumkan harga anggaran bagi model kompak berkenaan.

Bermula dengan varian G pada harga anggaran RM38,600 atas jalan tidak termasuk insuran, ia diikuti oleh varian X pada harga anggaran RM40,000, SE dengan harga RM44,000 dan varian paling tinggi AV dengan RM49,500. Semua varian menggunakan enjin 1.0 liter yang digandingkan dengan D-CVT, menggantikan kotak gear automatik empat-kelajuan sebelum ini.

Berbanding dengan model semasa, Axia serba baru ini lebih mahal harganya. Sebagai contoh, model sebelum ini yang diberikan facelift pada 2019 ditawarkan dalam enam varian dengan harga seperti berikut: varian “sekolah memandu” 1.0 E MT (RM24,090); 1.0 G AT (RM33,490); 1.0 GXtra AT (RM34,990); 1.0 Style AT (RM38,890); 1.0 SE AT (RM38,890) dan yang paling tinggi AV (RM43,190).

Menurut Presiden dan CEO Perodua, Dato’ Sri Zainal Abidin Ahmad, peningkatan harga bagi Axia serba baru 2023 itu adalah disebabkan ia sebuah kereta yang lebih besar dan lengkap dengan ciri yang lebih maju berbanding model yang bakal digantikannya itu.

“Dari segi harga, Axia baru ini memang libatkan sedikit kenaikan. Ini kerana ciri yang ada juga berbeza. Sebelum ini, Axia adalah model asas dan tiada ASA bahkan. Model barunya bagaimanapun datang dengan enam beg udara, termasuk bahagian tingkap. Keselamatan sangat penting. Kami ingin pastikan seiring dengan perkembangan, kami sertakan sekali ciri keselamatan maju dalam barisan penawaran Axia,” ujarnya.

“Jadi, dengan peningkatan penawaran spesifikasi, peningkatan aspek keselamatan, maka harganya juga akan berbeza. Kami naikkan harga bukan kerana inflasi atau kos material, sebaliknya kerana kelengkapan tambahan yang diberikan untuk Axia 2023 ini,” tambah Zainal.

Jika dilihat julat harga Axia sedia ada (RM24k hingga RM39k), bezanya agak ketara kerana model varian paling rendah ketika itu adalah versi manual, dan ia tidak akan diperkenalkan ketika pelancaran model Axia terbaru 2023 nanti. Ia bagaimanapun akan ditambah ke dalam barisan penawaran Perodua kelak.

Jika dibandingkan varian G, atau lebih tepat GXtra yang dulu, beza harganya tidaklah terlalu ketara, melibatkan RM3,610. Hanya GXtra ke atas hadir dengan ciri Vehicle Stability Control (VSC) dan kawalan cengkaman, tetapi Axia baru ini akan lengkap dengan VSC, kawalan cengkaman, bantuan mula mendaki sebagai ciri standard untuk semua varian.

Maklumat lanjut tentang penawaran Axia 2023 ini akan kita ketahui sebaik sahaja ia dilancarkan nanti, yang dijangka akan diadakan pada Februari 2023.