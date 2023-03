Selain itu, ada isu lain yang sering diperkatakan oleh netizen iaitu pemotongan sejumlah RM250 sekiranya membuat pembayaran menggunakan kad debit secara PayWave dan nilai itu akan dikembalikan kemudian selepas menolak jumlah kadar bayaran sebenar seperti mana berlaku sekiranya mengisi minyak di stesen minyak. Sebenarnya jumlah had kumulatif pemotongan tersebut boleh ditetapkan oleh pengguna menerusi bank perkhidmatan yang digunakan.

