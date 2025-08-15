Acura RSX Prototype didedah – kini SUV EV prestasi tinggi, bukan lagi kereta sport berkaitan Honda Integra

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Mohd Farid Awaludin / August 15 2025 11:07 am

Kita di Malaysia mungkin tak kenal apa itu Acura RSX. Namun kalau disebut nama ini di Amerika Syarikat, Acura RSX merupakan coupe tiga pintu yang merupakan kembar kepada Honda Integra generasi ke-empat (DC5) yang diperkenalkan pada 2001 dan dihentikan pengeluarannya pada 2006 tanpa sebarang pengganti.

Dan ketika berlangsungnya Monterey Car Week di California, Amerika Syarikat minggu ini, Acura telahpun mendedahkan Acura RSX Prototype, iaitu model generasi kedua Acura RSX yang dijadualkan akan mula masuk ke pasaran pada separa kedua 2026. Dan seperti model-model ‘prototaip’ Honda/Acura sebelum ini, rupa yang hampir sama sepenuhnya akan dibawa ke versi produksi kelak.

Seperti yang anda boleh lihat, RSX kini bukan lagi kereta sport coupe-tiga pintu, namun ia kini adalah sebuah SUV dan Acura mengesahkan ia adalah model prestasi tinggi yang digerakkan oleh kuasa elektrik sepenuhnya. Namun untuk peminat kereta sport Acura di sana tidaklah kecewa kerana divisi mewah Honda tersebut telahpun memperkenalkan Acura Integra pada 2022 yang merupakan kembar Civic Si, dan juga Acura Integra Type S pada 2023 yang menggunakan unit rangkaian kuasa yang sama dengan Civic Type R.

Masih belum banyak perincian berkenaan RSX generasi baharu ini dedahkan. Menurut Acura RSX ini merupakan model produksi pertama yang akan diasaskan dari platform EV global Honda (dikenali sebagai platform EV 0 Series Honda) yang dibangunkan sendiri pengeluar automotif Jepun itu.

Menurut Acura rekaan dengan bayangan badan sisi menampilkan bumbung landai ke belakang yang sporty seperti sebuah coupe ini dapat dihasilkan kerana kelebihan yang diberikan oleh platform EV baharu Honda itu sendiri. Pada bahagian muka, RSX generasi baharu ini masih menggunakan rekaan Diamond Pentagon yang berevolusi untuk disesuaikan pada sebuah EV – tiada gril untuk radiator pada sebelah atas, manakala lampu LED utama diletak pada bampar dan jalur lampu LED yang ‘sepet’ di atas hanyalah lampu nyalaan siang.

Ia juga diberikan lampu yang merentangi sepenuhnya bahagian belakang yang diinspirasikan dari Acura/Honda NSX generasi kedua, bersama skrip ‘ACURA’ pada penutup but belakang juga kini menggunakan bentuk tulisan baharu.

SUV ini disahkan akan dilengkapi dengan dua motor elektrik berkuasa masing-masing diletakkan pada gandar hadapan dan belakang bagi memberikan kebolehan pacuan semua roda, suspensi hadapan jenis double wishbone yang akan diberikan talaan sporty, pusat graviti yang rendah, datang standard dengan sistem brek Brembo serta teknologi-teknologi bantuan pemanduan ‘tertinggi dalam kelasnya’, dakwa Acura.

Selain itu Acura RSX ini akan menerima Asimo OS untuk mengoperasikan sistem infotainmen, iaitu sistem operasi global baharu Honda yang direka membolehkan ia “belajar kecenderungan dan sifat ketika memandu pemilik kenderaan bagi memberikan pengalaman dalam kereta yang ultra-personal”.

SUV EV ini juga disahkan boleh digunakan seperti ‘powerbank gergasi bergerak’ di mana baterinya turut boleh digunakan untuk mengoperasikan perlatan elektrik lain.

“Penggayaan dramatik Acura RSX Prototype kami ini menunjukkan bahawa ia bukan hanya EV baharu, tetapi model Acura serba baharu yang menarik,” kata Lance Woelfer, naib presiden Jualan Auto American Honda Motor Co., Inc. “RSX akan menyampaikan DNA hampir empat dekad ‘Acura Precision Crafted Performance’ dengan reka bentuk yang menarik dan canggih,” tambahnya.

“Acura RSX mempunyai gaya coupe sporty yang menunjukkan prestasi yang datang daripada aerodinamik yang sangat baik. Bermula daripada RSX serba baharu ini, kami akan mentakrifkan semula jenama Acura di sekitar kecantikan malar-segar dan rasa berteknologi tinggi yang penting untuk prestasi dan jenama unik,” kata Yasutake Tsuchida, Pengarah Kreatif Acura dan naib presiden American Honda R&D pula.

Acura RSX generasi kedua ini akan diproduksi bersama Acura Integra di kilang Marysville Auto Plant dengan komponen-komponen yang dibuat dari seluruh dunia. Dengan proses pemasangan yang akan dibuat tersebut Honda bakal memperlihatkan sistem produksi yang fleksibel di mana ia boleh menghasilkan model-model EV, hibrid dan juga enjin pembakaran dalaman sepenuhnya menggunakan barisan pemasangan yang sama.

