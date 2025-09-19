Geely EX5 EM-i dilancar di Australia – kembar Proton eMas 7 PHEV, capai 943 km dengan setangki petrol

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Mohd Farid Awaludin / September 19 2025 11:11 am

Geely EX5 EM-i kini telah dilancarkan di Australia, di mana model tersebut dikenali sebagai Starray EM-i pada pasaran berkenaan. EX5 EM-i ini adalah versi dengan sistem plug-in hybrid (PHEV) bagi SUV EV kembar kepada Proton eMas 7 iaitu Geely EX5. Model ini dijual di China dengan nama Galaxy Starship 7 EM-i.

Seperti namanya, ia menerima unit rangkaian kuasa PHEV Geely yang dikenali sebagai EM-i Super Hybrid System. Unit rangkaian kuasa ini menampilkan enjin petrol 1.5 liter empat-silinder berkuasa 99 PS dan tork maksima, digandingkan dengan kotak gear khas hibrid E-DHT yang merangkumi motor elektrik berkuasa 160 kW (218 PS) dan tork maksima 320 Nm.

Angka kuasa pada model pasaran Australia ini agak sedikit berbeza dari versi Starship 7 pasaran China yang menampilkan kuasa 111 PS/136 Nm dari enjin dan 218 PS/262 Nm dari motor elektrik. Walau bagaimanapun kuasa yang dibekalkan pada versi pasaran Australia ini cukup membolehkan ia memecut dari 0-100 km/j dalam masa hanya 8 saat, serta mencapai kelajuan maksima yang dihadkan pada 170 km/j.

Motor elektrik pada EX5 PHEV ini menerima kuasa dari bateri lithium logam fosfat (LFP) diletakkan pada lantai, sama seperti versi EV, namun menampilkan kapasiti lebih kecil iaitu 18.4 kWj. Satu cas penuh bateri tersebut cukup untuk menggerakkan SUV ini sejauh 84 km tanpa enjin dihidupkan langsung, manakala dalam mod hibrid gandingan satu tangki penuh petrol bersama satu cas bateri penuh membolehkan EX5 EM-i ini bergerak sejauh 943 km – semua angka ini dihitung menerusi kitaran ujian WLTP.

Menurut Geely penggunaan bahan api EX5 EM-i adalah pada kadar 2.4 liter untuk setiap 100 km, manakala penggunaan kuasa elektrik pula adalah 14.7 kWj untuk setiap 100 km. Manakala untuk mengecas, ia boleh menerima pengecas AC sehingga 6kW dan pengecas pantas DC sehingga 30 kW. Kuasa bateri tersebut juga boleh dikeluarkan untuk kegunaan pelbagai peralatan elektrik lain menggunakan sistem V2L dan V2V pada kadar 6 kW.

Untuk pasaran Australia, EX5 EM-i ini ditawarkan dalam dua varian iaitu Complete dan Inspire. Ia dihasilkan dengan dimensi panjang 4,740 mm, lebar 1,905 mm, tinggi 1,685 mm dan jarak roda sejauh 2,755 mm. Jadi walaupun ia diasaskan dari platform GEA/GMA yang sama seperti EX5/eMas 7, dimensinya adalah sedikit berbeza di mana versi EV tersebut menampilkan ukuran panjang 4,615 mm, lebar 1,901 mm, tinggi 1,670 mm dan jarak roda sejauh 2,750 mm.

Varian asas EX5 EM-i Complete menampilkan berat 1,699 kg, manakala varian Inspire pula adalah 1,739 kg – sebagai perbandingan, Proton eMas 7 EV varian asas Prime di Malaysia menampilkan berat 1,662 kg, dan varian tertinggi Premium pula adalah 1,765 kg.

Kapasiti ruang kargo belakang juga sedikit berbeza antara versi PHEV dan EV di mana Geely EX5 EM-i menampilkan but dengan kapasiti 428 liter berbanding EV EX5/eMas 7 dengan kapasiti 461 liter. Menurut Geely, sekiranya tempat duduk belakang EX5 EM-i ini dilipat, ia mampu memberikan ruang kargo keseluruhan 2,065 liter.

Casis EX5 EM-i ini pula masih sama seperti versi EV dengan menampilkan kanfigurasi suspensi topang McPherson di hadapan dan Multilink di belakang. Varian Complete menerima set roda dengan rim aloi 18-inci bersama tayar 225/55R18, manakala varian Inspire pula diberikan rim aloi 19-inci dengan tayar bersaiz 235/50R19.

Bagi kelengkapan pula, varian Complete menerima perincian standard seperti lampu hadapan dan lampu belakang LED, lampu nyalaan siang LED, paparan instrumen digital dengan skrin 10.2-inci, skrin sesentuh untuk sistem infotainmen bersaiz 15.4-inci yang dilengkapi sokongan Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar, enam pembesar suara, penghawa dingin autimatik dengan pemanas dan juga tempat duduk hadapan kawalan elektrik.

Manakala varian Inspire pula menerima penambahan bumbung suria panaromik bantuan kuasa, paparan head-up 13.4-inci, pengecas telefon pintar tanpa wayar, sistem audio premium Flyme 1,000 watt dengan 16-pembesar suara, pintu tailgate bantuan kuasa, penderia parkir hadapan, lampu suasana 256-warna, tempat duduk hadapan dengan liang udara serta bahagian pemandu yang diberikan fungsi memori untuk larasan.

Kedua-dua varian ini berkongsi kelengkapan keselamatan yang sama termasuk brek kecemasan automatik, cruise control adaptif dan pintar, amaran dan brek lintasan trafik belakang, bantuan kekal lorong, pengenal tanda trafik, amaran buka pintu, bantuan tukar lorong, pengesan titik buta, bantuan kekal lorong kecemasan, amaran pengesan penumpang dan amaran keletihan pemandu.

Geely EX5 EM-i pasaran Australia ini dijual pada harga bermula AUD37,490 (RM104,512) untuk varian Complete dan AUD39,990 (RM111,481) untuk varian Inspire. Model pasaran Australia ini mungkin akan membayangkan harga dan spesifikasi Proton eMas 7 PHEV di Malaysia kelak – nama eMas 7 PHEV sudahpun difailkan oleh Proton di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) dan syarikat itu juga sebelum ini menyatakan bahawa kilang EV baharunya di Tanjong Malim turut bersedia untuk memasang model-model berasaskan platform GMA dengan unit rangkaian kuasa PHEV.

GALERI: Geely Starray EM-i versi pemanduan sebelah kanan di GIIAS 2025



GALERI: Geely Galaxy Starship 7 versi pemanduan sebelah kiri pasaran China di Auto Shanghai 2025



