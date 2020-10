In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Durrani Sharom / 20 October 2020 11:47 am / 0 comments

BMW telah mendedahkan varian First Edition untuk X5 M Competition F95 dan X6 M Competition F96, dengan kedua-duanya cuma akan dihasilkan sebanyak 250 unit sahaja setiap satu. Ia dibuat di kilang BMW di Spartanburg, Amerika Syarikat dan sudah boleh ditempah.

Bermula pada penampilan, setiap satu model ini menggunakan warna yang unik untuknya, iaitu BMW Individual Frozen Dark Silver pada X6 M Competition dan BMW Individual Frozen Marina Bay Blue pada X5 M Competition. Ini adalah warna matte dan dipadankan bersama rim warna Jet Black yang bersaiz 21 inci di hadapan dan 22 inci di belakang. Ia kemudiannya ditambah dengan pelapik cermin sisi M Carbon, spoiler M Carbon untuk X6 M Competition dan pelindung enjin M Carbon.

Pada bahagian dalam, kedua-dua model mendapat kemasan kulit BMW Individual Merino yang menggunakan gabungan warna Silverstone/Midnight Blue. Tempat duduk diberikan kemasan Alcantara pada bahagian tengah, siap dengan jahitan Sakhir Orange. Lapik bumbung dibalut dengan BMW Individual Alcantara berwarna Midnight Blue sementara pada konsol tengah terdapat plak khas First Edition.

Selain daripada itu, tiada perubahan lain pada SUV prestasi ini, di mana ia masih lagi digerakkan oleh enjin V8 4.4 liter twin turbo S63B44T4 yang digabungkan bersama kotak gear automatik M Steptronic lapan kelajuan dengan Drivelogic dan M xDrive AWD (berserta Active M Differential), untuk menghasilkan kuasa 625 hp dan 750 Nm tork. Kedua-dua model ini boleh melakukan pecutan 0-100 km/j dalam masa 3.8 saat dan laju maksimum dihadkan kepada 250 km/j, tetapi boleh ditingkatkan kepada 290 km/j melalui M Driver’s Package.

Kelengkapan lain adalah termasuk suspensi adaptif khas M, Active Roll Stabilisation, serta stereng M Servotronic boleh ubah, manakala untuk brek, di hadapan menggunakan cakera 395 mm berserta angkup enam piston dan di belakang terdapat cakera 380 mm berserta angkup satu piston terapung.

Sistem bantuan pemandu juga tidak diubah. Ia datang terus dengan Active Guard Plus yang termasuk Front Collision Warning dengan pengaktif brek, Lane Departure Warning, Active Cruise Control dengan fungsi stop and go dan sistem Night Vision. Parking Assistant diberikan secara standard, bersama Active Park Distance Control dan Reversing Assistant, tetapi ia juga boleh dinaik taraf kepada Parking Assistant Plus yang memberikan pandangan 3D dan panorama.

BMW Driving Assistant juga datang secara standard, di mana ia termasuk Lane Change Warning, Rear Cross Traffic Alert dan Rear Collision Prevention. Ia kemudiannya boleh dinaik taraf dengan pakej Driving Assistant Professional yang menambah Steering and Lane Control Assistant, Lane Keeping Assistant dengan perlindungan perlanggaran tepi, Lane Change Assistant, Evasion Assistant, Emergency Stop Assistant, Crossroad Warning, Wrong Way Warning dan Front Cross Traffic Alert.

GALERI: BMW X5 M Competition F95 First Edition