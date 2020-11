In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Izwaashura Sadali / 17 November 2020 2:17 pm / 0 comments

Baru-baru ini, Honda e telah dinobatkan sebagai Kereta Tahunan Jerman 2021 (German COTY) dan ini merupakan kereta pertama dari jenama Jepun yang memenangi anugerah tersebut. Selain itu, Honda e juga telah memenangi kategori “New Energy”.

Secara keseluruhan, anugerah ini dimenangi selepas Honda e menerima pengiktirafan “Best of the Best 2020” dalam Red Dot Design Award, selain memenangi kategori “Best Car Tech” dalam Britain Best Car Award 2020 anjuran Autocar, itu antara penghargaan yang diterima dari pihak media dan organisasi.

Pemenang anugerah German COTY ini telah diadili oleh barisan juri yang terdiri daripada wartawan automotif Jerman. Di mana para panel juri telah menguji dan mengulas model terkini kenderaan, menentukan kedudukannya berdasarkan kebolehgunaan, karakteristik pemanduan, kesesuaian pasaran dan tahap inovasi. Pemenang bagi lima kategori – Compact, Premium, Luxury, New Energy dan Performance – akan dinilai dan dibincangkan untuk menentukan pemenang keseluruhan.

“Pemilihan Honda e sebagai kereta Jepun pertama yang memenangi anugerah German COTY ini merupakan satu penghargaan buat kami. Para pelanggan dan pihak media telah memberikan maklumbalas yang baik sejak Honda e diperkenalkan buat pertama kalinya. Honda e merupakan contoh yang sempurna bagi produk yang hadir dengan rekaan unik, menampilkan teknologi terkini dan ketersambungan pintar termaju. Kami sangat menghargai pengiktirafan ini,” ujar Katsuhisa Okuda, presiden Honda Motor Europe.

“Honda e mewakili kenderaan mobiliti baharu di mana kereta ini memainkan peranan penting dalam ‘hubungan lancar’ dalam pelbagai aspek kehidupan,” ujar Tomofumi Ichinose selaku large project leader (atau pun ketua jurutera) bagi model ini.

Sambungnya lagi, “Ia juga dibangunkan sebagai pengangkutan urban terbaik sebagai respons kepada isu persekitaran, terutamanya di kawasan bandar. Membangunkannya merupakan cabaran besar, tetapi dalam masa yang sama, ia memberikan keseronokan. Ahli pasukan dan saya sendiri sangat berbesar hati menerima anugerah ini.”

Dilancarkan awal tahun ini, EV comel ini merupakan model penting dalam komitmen pengeluar kereta ini untuk mengelektrifikasi 100% bagi model arus perdana pasaran Eropah menjelang tahun 2022. Honda e ini dihasilkan dengan ditumpukan lebih untuk pemanduan dalam bandar, walaupun untuk model yang lebih tinggi Honda e mampu bergerak sejauh 220 km dengan satu caj penuh

“Kebanyakan EV menggunakan bateri berkapasiti tinggi, tetapi selalunya, kebanyakan kapasiti tersebut tidak digunakan ketika dipandu di dalam bandar. Kami mempersoalkan adakah kereta yang lebih besar sesuai untuk kawasan urban, dan percaya bahawa lebih kecil adalah opsyen yang lebih baik untuk kegunaan bandar,” ujar Ichinose sebelum ini.

Honda 3 boleh didapati dengan dua versi kuasa iaitu 100 kW (136 PS) dan 113 kW (154 PS), kedua-duanya dengan tork 315 Nm. Di jerman, harga bagi EV ini bermula dari 29,470 euros (RM143,470) untuk versi 100 kW. Sementara versi 113 kW pula berharga 32,470 euros (RM158,075). Ia menggunakan bateri unit 35.5 kWH. Buat masa sekarang ini, EV terbabit hanya dijual di pasaran Jepun dan Eropah sahaja.

GALERI: Honda e, versi produksi