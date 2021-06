In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / 16 June 2021 11:47 am / 0 comments

Porsche telahpun menghasilkan model 911 GT3 untuk generasi terkini 992 dengan pilihan kotak gear PDK automatik dan juga enam-kelajuan manual. Namun sekiranya anda berada California, Amerika Syarikat, 911 GT3 hanya dijual dalam model auto kerana versi dengan kotak gear manual diharamkan di negeri berkenaan.

Menurut laporan The Drive, pengharaman tersebut dibuat kerana bunyi yang dihasilkan pada model manual berkenaan adalah lebih bising serta melebihi had bunyi yang dibenarkan oleh pihak berkuasa California, manakala versi dengan kotak gear PDK masih lagi dalam had undang-undang yang ditetapkan.

Walau bagaimanapun, jurucakap Porsche memberitahu The Drive bahawa mereka juga tidak pasti adakah bunyi 911 GT3 manual berkenaan benar-benar lebih bising dari model PDK, atau pihak berkuasa California mempunyai had bunyi yang berbeza antara model manual dan automatik.

Jurucakap berkenaan turut memberitahu bahawa isu berkaitan pengharaman 911 GT3 manual ini baru sahaja dibangkitkan, serta undang-undang bunyi yang dipersoalkan tersebut kini sedang dikemaskini dan mereka berharap ianya akan diselesaikan secepat mungkin.

Porsche turut menjelaskan masalah ini hanya terjadi di California, jadi pelanggan masih boleh membeli 911 GT3 dengan kotak gear manual di negeri lain dalam Amerika Syarikat. Untuk rekod, 70 peratus pembeli Porsche di Amerika Syarikat lebih gemar memilih model manual berbanding automatik.

911 GT3 merupakan versi paling liar dalam barisan model 992 buat masa sekarang, sebelum versi RS diperkenalkan kelak. Ia menampilkan banyak komponen gentian karbon serta diberikan pakej aerodinamik lebih agresif termasuk sayap GT bersaiz besar di belakang dengan kaki seperti leher angsa.

Model ini juga menerima suspensi hadapan yang direka semula, menampilkan sistem double wishbone diinspirasikan dari suspensi jentera lumba 911 RSR, berbanding sistem Topang McPherson pada 911 biasa. Sistem suspensi jenis five-link dan stereng untuk gandar belakang masih dikekalkan tetapi menerima ball joint serta wishbone bawah yang baru

Enjin GT3 baru ini masih menggunakan unit enam silinder 4.0 liter NA sama seperti model 991 sebelum ini, dan ia boleh dikerah sehingga 9,000 rpm serta menghasilkan kuasa 510 PS pada takat 8,400 rpm serta tork maksima 470 Nm pada takat 6,100 rpm. Kuasa hanya dialirkan sepenuhnya pada gandar belakang.

Ini membolehkan GT3 dengan kotak gear PDK memecut dari 0-100 km/j dalam masa 3.3 saat dan mencatatkan kelajuan 200 km/j dalam masa 10.8 saat sebelum mencapai kelajuan maksimum 318 km/j. Manakala model dengan transmisi manual pula mencatatkan masa 3.9 saat dan 11.9 saat untuk kedua-dua pecutan yang sama, tetapi mampu mencapai kelajuan maksimum lebih tinggi iaitu 320 km/j.