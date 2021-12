Dua model konsep itu membawa kemiripan bZ dan turut dipertontonkan. Crossover EV nampak gayanya seperti sebuah model segmen C, sementara Small SU EV pula dari segmen B, dengan jangkaan kedua-duanya akan lebih mampu milik kepada khalayak yang lebih meluas.

Previous Post: Sime Darby Motors signs MoU with Tenaga Nasional to support accelerated adoption of electric vehicles