Dari segi saiz, Omoda 5 dihasilkan dengan dimensi 4,400 mm panjang, 1,830 mm lebar and 1,585 mm tinggi, dengan jarak roda sejauh 2,630 mm. Sebagai perbandingan, Honda HR-V terbaharu (generasi ketiga yang belum dilancarkan di Malaysia) dihasilkan dengan dimensi 4,330 mm panjang, 1,790 mm lebar, 1,590 mm tinggi dan jarak roda sejauh 2,610 mm – jelas Omoda 5 adalah sedikit lebih besar.

Falsafah rekaan baharu pada Omoda 5 ini dikenali sebagai “Art in Motion” (seni dalam pergerakan). Muka SUV tersebut diberikan gril hadapan yang sangat besar tanpa bingkai, dengan lampu nyalaan siang LED nipis yang dilihat seperti ‘diadun’ bersama gril berkenaan.

