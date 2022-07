In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Motosikal / By Durrani Sharom / 27 July 2022 1:26 pm / 0 comments

Acara dalam talian yang akan dilakukan oleh Husqvarna Malaysia 1 Ogos ini nampaknya juga akan disertai oleh satu lagi jenama yang berada di bawah syarikat sama, iaitu KTM kerana KTM Malaysia juga sudah mula menyiarkan hebahan acara yang sama.

Dari Husqvarna, kita boleh nampak teaser mereka menunjukkan sebuah model seakan Norden 901, dengan slogan “The North Is Coming“, sementara daripada KTM, gambar teaser yang disiarkan pula datang dengan ayat “Rides in at Shift The Paradigm“, dan “The Super Scalpel.”

Jika anda mengikuti perkembangan KTM, nama Scalpel ini memang mereka gunakan sebagai gelaran untuk model 790 Duke dan 890 Duke, tetapi dalam teaser ia tertulis “Super Scalpel“, memberi gambaran kepada varian tertinggi bagi Duke siri itu.

Pada mulanya kami menyangka ia adalah 890 Duke GP, tetapi melihat kepada botol minyak brek di bahagian atas pemegang, bentuknya adalah berlainan. Sebaliknya ia lebih menyerupai unit pada 890 Duke R, dan panel badan serta grafik model ini juga sama seperti gambar teaser yang disiarkan.

Model 890 Duke R mempunyai asas yang sama dengan 790 Duke, tetapi ia menerima banyak peningkatan termasuk enjin yang lebih berkuasa (masih lagi unit dua silinder selari tetapi menghasilkan 121 hp dan 99 Nm tork), angkup brek Brembo Stylema dengan cakera 320 mm berkembar di hadapan, pam brek Brembo MCS, fork WP 43 mm boleh laras sepenuhnya serta ergonomik yang diubah menjadi lebih agresif.

Untuk bahagian bawah enjin pula, 890 Duke R menggunakan crankshaft yang boleh berpusing 20% lebih baik berbanding sebelum ini, seterusnya dikatakan mampu membantu memberikan lebih stabiliti waktu kelajuan sekata, rpm tinggi dan mengambil selekoh. Pada bahagian head, camshaft 890 Duke R mempunyai profail yang lebih agresif dan lift yang lebih tinggi.

Walaupun tidak didatangkan dengan quickshifter (pilihan tambahan), KTM telah mempertingkat kotak gear model ini untuk memberikan penukaran yang lebih pantas dengan jarak pergerakan tuil yang lebih rapat serta spring yang lebih pantas. Untuk memastikan enjin selamat dibelasah, sistem penyejukan turut diperbaiki dengan radiator yang lebih besar.

Secara keseluruhannya, 890 Duke R mempunyai berat 166 kg (-3 kg berbanding 790 Duke) dan dilengkapi dengan sistem elektronik seperti empat mod tunggangan (Rain, Street, Sport dan Track), Motorcycle Traction Control (MTC), ABS, panel paparan TFT serta lampu LED.

GALERI: KTM 890 Duke R