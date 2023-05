Sambung PLUS lagi, pengguna lebuh raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan atau mendapatkan maklumat trafik dengan menggunakan Aplikasi PLUS atau menerusi Chatbot PUTRI. Pengguna lebuh raya juga boleh menghubungi PLUSLine di 1800-88-0000 sekiranya ingin mendapatkan bantuan apabila berlaku kecemasan.

“Sehubungan itu, pengguna motosikal di laluan tersebut akan dilencongkan di laluan keluar paling kiri di Plaza Tol Juru sepanjang tempoh kerja-kerja tersebut dijalankan. Pengguna lebuh raya juga dinasihatkan supaya mematuhi semua papan tanda trafik serta arahan yang dikeluarkan oleh pihak PLUS dari masa ke masa ketika melalui kawasan terbabit,” kata PLUS menerusi kenyataan yang dikeluarkan.

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) telah mengumumkan lorong motosikal di laluan keluar Plaza Tol Juru (menghala ke utara/Sungai Dua) akan ditutup sementara selama tiga minggu mulai 10 hingga 26 Mei 2023, Ia adalah bagi kelancaran kerja pembaikan turapan lorong motosikal dan kerja berkaitan perabot jalan secara berperingkat di Plaza Tol Juru di Lebuhraya Utara-Selatan.

