PLUS kongsi panduan tol percuma di Lebuhraya Utara-Selatan, LPT2 pada 11-12 Nov sempena Deepavali

Posted in Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / November 10 2023 6:35 pm

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) menyambut baik keputusan Kerajaan berhubung pemberian tol percuma kepada rakyat yang menggunakan perkhidmatan rangkaian Lebuhraya PLUS dan Lebuhraya Pantai Timur 2 (LPT2) bagi semua kelas kenderaan yang bermula 12.01 pagi pada 11 November (Sabtu) hingga 11:59 malam pada 12 November (Ahad) bersempena dengan sambutan perayaan Deepavali sepertimana yang diumumkan oleh Menteri Kerja Raya, YB Dato Sri Alexander Nanta Linggi, pagi tadi.

Pengarah Urusan PLUS, Datuk Nik Airina Nik Jaffar berkata, “Semasa pemberian tol percuma

selama dua hari dilaksanakan, pengguna lebuh raya dapat menikmati faedah tersebut di 92 plaza tol sepanjang lebuh raya kendalian PLUS dan juga di 10 plaza tol di LPT2.

“Walau bagaimanapun, pemberian tol percuma tidak ditawarkan di plaza tol lebuh raya di sempadan negara iaitu di Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar (di Tambak Johor) dan Plaza Tol Tanjung Kupang (di Lebuhraya Laluan Kedua Malaysia-Singapura -Linkedua).”

Sehubungan itu, PLUS berkongsikan panduan berkenaan pemberian tol percuma yang boleh dinikmati oleh semua kelas kenderaan di rangkaian Lebuhraya PLUS dan LPT2 pada tarikh yang diumumkan itu.

Klik untuk besarkan

Menurut PLUS, sekiranya pengguna lebuh raya memilih untuk menggunakan kad Touch ‘n Go (TnG) atau SmartTAG, mereka masih perlu menyentuh kad TnG atau menggunakannya bersama peranti SmartTAG mereka di lorong tol di plaza tol untuk rekod perjalanan. Namun begitu, tiada bayaran tol akan dikenakan atau ditolak daripada kad TnG tersebut.

Malah pengguna kad TnG juga dinasihati supaya memeriksa status kad TnG sebelum perjalanan mereka dengan Touch ‘n Go Sdn Bhd. Ini adalah bagi mengelakkan kesesakan di plaza tol jika terdapat pengguna menggunakan kad TnG yang tidak aktif dan telah dinyahaktif.

Begitu juga jika pengguna lebuh raya memilih untuk menggunakan RFID, mereka perlu masuk dan keluar dari lebuh raya menggunakan lorong RFID yang disediakan. Sepertimana kad Touch ‘n Go dan SmartTAG, tiada bayaran tol dikenakan atau ditolak daripada eWallet Touch ‘n Go mereka.

Bagi pengguna lebuh raya di plaza tol sistem tertutup pula akan menikmati tol percuma ketika

melalui plaza tol keluar sepanjang tempoh yang ditetapkan.

Klik untuk besarkan

“Kepada orang ramai yang ingin bergerak masa hari-hari puncak, terutamanya pada dua hari

tersebut, PLUS menasihatkan orang ramai supaya mengikuti jadual Cadangan Waktu Perjalanan (TTA) yang telah dikeluarkan oleh PLUS sebelum ini.

“Rancang perjalanan anda dengan teliti untuk mengurangkan kesesakan, pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan mendapat rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan,” tambahnya lagi.

Pengguna lebuh raya boleh mendapatkan maklumat trafik terkini menerusi Aplikasi X @PLUSTrafik, Aplikasi PLUS, Chatbot PUTRI, papan tanda elektronik (VMS) di lokasi-lokasi terpilih serta mengikuti laporan trafik terkini menerusi siaran-siaran radio utama negara serta menyarankan penggunaan Aplikasi Waze atau Google Maps semasa pemanduan untuk mendapatkan status trafik terkini sepanjang musim perayaan ini.

Nak jual kereta anda? Jual dengan myTukar.