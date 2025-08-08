Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by /

Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kini sedang berada di Russia dalam rangka lawaran negara. Dan, sebagai seorang peminat tegar automotif, Baginda turut membuat kunjungan ke Pusat Pembangunan Teknologi Automotif Rusia (NAMI) ketika berada di sana.

Diiringi oleh Menteri Pertahanan, Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Dato’ Seri Amran Mohd Zin, Baginda disambut oleh Ketua Pengarah NAMI, Fedor Nazarov semalam. Selepas diberi taklimat berkaitan inovasi teknologi terkini NAMI, Baginda melawat pula kilang dan bilik pameran yang ada sebelum memandu uji Aurus Senat, sebuah model kereta rasmi kerajaan di sana.

Ditubuhkan pada 1918 sebagai makmal kajian automotif pertama Rusia, NAMI kini menempatkan kemudahan makmal, litar ujian dan zon kenderaan autonomous. Ia sangat dikenali kerana membangunkan Aurus Senat dan kenderaan lain di kawasan banjaran Kortezh, termasuk var Arsenal dan SUV Komendant.

Tuanku Sultan sudah pun memiliki Hongqi L5 (dikenali sebagai Guoli, dan Baginda menjadi pemilik pertamanya di dunia), sebuah Genesis G90, sebuah Rolls-Royce Pgantom VI klasik, sebuah Lincoln Town Car dan beberapa buah Mercedes-Benz 600. Mungkin kali ini tiba gilirannya untuk memiliki sebuah kereta limosin Rusia pula?

Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat

Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat

Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat

Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat
Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.

10% discount when you renew your car insurance

Compare prices between different insurer providers and use the promo code 'PAULTAN10' when you make your payment to save the most on your car insurance renewal compared to other competing services.

Car Insurance

Hazril Hafiz

Berkecimpung di dalam media automotif tempatan sejak 10 tahun lalu, Hafiz mengimpikan sebuah Malaysia dengan jaringan sistem pengangkutan awam yang lebih cekap dan menyeluruh. Tugas terakhirnya sebelum menyertai laman web ini ialah sebagai editor sisipan automotif sebuah akhbar arus perdana.

 
 

Add a comment

required

required


 
 
 
 
 
 