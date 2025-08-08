Agong melawat NAMI di Rusia, pandu uji Aurus Senat

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Hazril Hafiz / August 8 2025 4:31 pm

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kini sedang berada di Russia dalam rangka lawaran negara. Dan, sebagai seorang peminat tegar automotif, Baginda turut membuat kunjungan ke Pusat Pembangunan Teknologi Automotif Rusia (NAMI) ketika berada di sana.

Diiringi oleh Menteri Pertahanan, Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Dato’ Seri Amran Mohd Zin, Baginda disambut oleh Ketua Pengarah NAMI, Fedor Nazarov semalam. Selepas diberi taklimat berkaitan inovasi teknologi terkini NAMI, Baginda melawat pula kilang dan bilik pameran yang ada sebelum memandu uji Aurus Senat, sebuah model kereta rasmi kerajaan di sana.

Ditubuhkan pada 1918 sebagai makmal kajian automotif pertama Rusia, NAMI kini menempatkan kemudahan makmal, litar ujian dan zon kenderaan autonomous. Ia sangat dikenali kerana membangunkan Aurus Senat dan kenderaan lain di kawasan banjaran Kortezh, termasuk var Arsenal dan SUV Komendant.

Tuanku Sultan sudah pun memiliki Hongqi L5 (dikenali sebagai Guoli, dan Baginda menjadi pemilik pertamanya di dunia), sebuah Genesis G90, sebuah Rolls-Royce Pgantom VI klasik, sebuah Lincoln Town Car dan beberapa buah Mercedes-Benz 600. Mungkin kali ini tiba gilirannya untuk memiliki sebuah kereta limosin Rusia pula?

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.