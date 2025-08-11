EON dan Bank Muamalat jalin kerjasama sediakan penyelesaian perbankan gaya hidup patuh syariah

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Hazril Hafiz / August 11 2025 3:47 pm

Edaran Otomobil Nasional Berhad (EON) selaku pengedar pelbagai jenama automotif di Malaysia telah memperkenalkan dua kad kredit bersama rakan kerjasama strategiknya, Bank Muamalat, yang dikenali sebagai Muamalat EON Visa Infinite-i dan Muamalat EON Visa Platinum-i di acara EON & Sahabat AutoFest 2025 yang berlangsung pada Jumaat lalu. Kad kredit berkenaan bertujuan untuk menawarkan penyelesaian perbankan gaya hidup yang patuh syariah di Malaysia.

Melancarkan produk kewangan terbaru ini, Ketua Pegawai Eksekutif EON, Akkbar Danial berkata: “Kad kredit dengan jenama bersama Bank Muamalat ini membolehkan kami menawrkan alat kewangan yang praktikal yang menyokong dengan menyeluruh gaya hidup pelanggan kami, dari perbelanjaan harian hinggalah kepada keperluan automotif,” jelasnya yang turut disertai oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat, Khairul Kamarudin.

Kerjasama ini juga mempamerkan usahasama yang kukuh dalam kumpulan syarikat DRB-Hicom, yang mana EON dan Bank Muamalat adalah ahlinya, serta mencerminkan tumpuan bersama yang dikongsi untuk memberikan nilai bermakna kepada pelanggan kedua-dua jenama.

Khairul pula berkata: “Usaha bersama ini mencerminkan hubungan strategik antara kami dan EON, yang ingin memberikan nilai terbaik dan sokongan kewangan yang anjal. Melalui kerjasama ini, kami ingin memperkukuhkan portfolio runcit kami dan memenuhi keperluan pelanggan yang semakin berkembang dengan sebuah produk yang patuh syariah dan dipacu oleh penyelesaian gaya hidup.”

Pemegang kad kredit ini akan menikmati kemudahan dan nilai tambahan ketika menggunakannya, terutama untuk perbelanjaan berkaitan automotif. Antara manfaatnya termasuklah ganjaran yang lebih menarik ketika menghantar kenderaan mereka untuk servis di pusat servis EON seluruh negara, serta capaian ke atas keistimewaan eksklusif melibatkan semua jenama di bawah EON seperti Proton, Proton eMas, Audi, Mitsubishi, Volkswagen, Isuzu, dan smart.

Selain itu, pemegang kad kredit ini juga boleh mendapatkan hingga 5x mata ganjaran EON ketika kempen khas, yang mengubah perbelanjaan harian kepada ganjaran yang lebih nilai.

Manfaat utama termasuklah:

Kelebihan kewangan: Yuran tahunan dibatalkan

Pelan bayaran ansuran fleksibel 0% dan pilihan pemindahan baki

Mata ganjaran Muamalat untuk transaksi yang layak

Kembalian tunai untuk perbelanjaan luar negara dan tanpa tunai

Perlindungan: Perlindungan takaful menyeluruh untuk kelegaan fikiran

Gaya hidup dan keistimewaan: Diskaun khusus untuk produk dan servis EON

Akses VIP dan jemputan eksklusif ke acara dan promosi EON

Sempena pelancaran, kempen masa terhad “Activate & Spend Your Muamalat EON Co-Branded Credit Card” juga akan berlangsung dari 1 September hingga 31 Disember 2025. 300 pemegang kad terawal yang mengaktifkan kad mereka dan berbelanja minimum RM50 sepanjang tempoh kempen tersebut akan menerima 20,000 mata ganjaran Muamalat dan juga manfaat kembalian tunai.

