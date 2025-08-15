Bengkel simpan 36,000 liter diesel haram diserbu — beli RM2.15, dijual RM2.45 seliter di pasaran gelap

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by /

Bengkel simpan 36,000 liter diesel haram diserbu — beli RM2.15, dijual RM2.45 seliter di pasaran gelap

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) negeri Perak semalam telah menyerbu sebuah bengkel di Simpang, Taiping yang disyaki telah menyimpan diesel secara haram. Tindakan tersebut adalah sebahagian daripada Ops Tiris 2025, lapor Bernama.

“Seorang lelaki warga tempatan berusia 30 tahun yang mendakwa dirinya sebagai pemandu lori gagal menunjukkan sebarang dokumen, lesen serta permit oleh pihak berkuasa untuk menyimpan barangan terkawal apabila diminta berbuat demikian.

“Oleh sebab itu, tindakan telah diambil untuk menyita sebanyak 36,000 liter bahan api yang dipercayai diesel, dua buah lori, sebuah tangki serta 22 kontena perantara bersama pam, dengan nilai keseluruhan dianggarkan sebanyak RM292,840,” jelas Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamalludin Ismail dalam satu kenyataan hari ini.

Beliau menambah, modus operadi sindiket tersebut adalah untuk mendapatkan diesel daripada bot nelayan dan pemandu lori yang mencuri diesel daripada majikan masing-masing, dan diesel berkenaan dibeli dengan harga RM2.15 seliter sebelum dijual semula di pasaran gelap dengan harga sekitar RM2.45 seliter.

Beberapa hari lalu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS) berjaya menggagalkan percubaan untuk menyeludup 10,200 liter diesel yang dianggarkan bernilai RM30,600 di kompleks pemeriksaan kastam dan imigresn di Bukit Kayu Hitam. AKPS percaya bahan api itu akan dijual hingga ke pasaran Myanmar.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.

Certified Pre-Owned - 1 Year Warranty

TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY

10% discount when you renew your car insurance

Compare prices between different insurer providers and use the promo code 'PAULTAN10' when you make your payment to save the most on your car insurance renewal compared to other competing services.

Car Insurance

Hazril Hafiz

Berkecimpung di dalam media automotif tempatan sejak 10 tahun lalu, Hafiz mengimpikan sebuah Malaysia dengan jaringan sistem pengangkutan awam yang lebih cekap dan menyeluruh. Tugas terakhirnya sebelum menyertai laman web ini ialah sebagai editor sisipan automotif sebuah akhbar arus perdana.

 
 

Add a comment

required

required


 
 
 
 
 
 