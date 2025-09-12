Puspakom beroperasi tiga hari Sabtu pada Sept 2025

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 12 2025 12:52 pm

Syarikat pemeriksa kenderaan Puspakom akan melanjutkan operasinya untuk tiga hari Sabtu berturut-turut sepanjang bulan ini. Ia adalah bagi memudahkan orang ramai yang mungkin sibuk pada hari biasa untuk mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan.

Lanjutan operasi tersebut dijadualkan untuk 13, 20 dan 27 September, yang melibatkan cawangan terpilih di seluruh negara, yang dibuka dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Semua pelanggan perlu membuat tempahan temujanji secara dalam talian iaitu menerusi MyPuspakom sebelum pergi ke cawangan yang dipilih. Tiada kunjungan secara walk-in dibenarkan.

Di bawah ini adalah cawangan yang terlibat dengan waktu lanjutan operasi pada Sabtu:

Lembah Klang

Wangsa Maju

Taman Bukit Maluri

Cheras

Glenmarie

Banting

Sungai Besar

Bangi

Batu Caves

Pandan Mewah

Shah Alam

Padang Jawa

Utara Sungai Petani

Alor Setar

Teluk Kumbar

Mak Mandin

Taiping

Gopeng

Selatan Alor Gajah

Seremban

Johor Bahru

Pasir Gudang

Senai

Kluang

Pantai Timur Kota Bharu

Kuantan

Malaysia Timur Kota Kinabalu

Kota Samarahan

Walau bagaimana pun, dimaklumkan bahawa kebarangkalian cawangan tidak akan dibuka jika mereka terlibat dalam program khas atau jika tarikh tersebut jatuh pada hari kelepasan negeri atau am.

