Puspakom beroperasi tiga hari Sabtu pada Sept 2025

Syarikat pemeriksa kenderaan Puspakom akan melanjutkan operasinya untuk tiga hari Sabtu berturut-turut sepanjang bulan ini. Ia adalah bagi memudahkan orang ramai yang mungkin sibuk pada hari biasa untuk mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan.

Lanjutan operasi tersebut dijadualkan untuk 13, 20 dan 27 September, yang melibatkan cawangan terpilih di seluruh negara, yang dibuka dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Semua pelanggan perlu membuat tempahan temujanji secara dalam talian iaitu menerusi MyPuspakom sebelum pergi ke cawangan yang dipilih. Tiada kunjungan secara walk-in dibenarkan.

Di bawah ini adalah cawangan yang terlibat dengan waktu lanjutan operasi pada Sabtu:

Lembah Klang

  • Wangsa Maju
  • Taman Bukit Maluri
  • Cheras
  • Glenmarie
  • Banting
  • Sungai Besar
  • Bangi
  • Batu Caves
  • Pandan Mewah
  • Shah Alam
  • Padang Jawa

    • Utara

  • Sungai Petani
  • Alor Setar
  • Teluk Kumbar
  • Mak Mandin
  • Taiping
  • Gopeng

    • Selatan

  • Alor Gajah
  • Seremban
  • Johor Bahru
  • Pasir Gudang
  • Senai
  • Kluang

    • Pantai Timur

  • Kota Bharu
  • Kuantan

    • Malaysia Timur

  • Kota Kinabalu
  • Kota Samarahan

Walau bagaimana pun, dimaklumkan bahawa kebarangkalian cawangan tidak akan dibuka jika mereka terlibat dalam program khas atau jika tarikh tersebut jatuh pada hari kelepasan negeri atau am.

Izwaashura Sadali

Ledakan adrenalin dan impak maksima. Antara barisan ayat yang paling digemari apabila menggambarkan prestasi sesebuah jentera. Sebelum terlibat di dalam industri auto pada tahun 2011, dia sekadar gemar melihat sport rim tetapi kini lebih suka menerokai kehebatan sesebuah jentera itu.

 
 

