Bagi ambil alih PLUS, Lim turut menjelaskan keputusan tersebut mesti memberi manfaat kepada tiga pihak iaitu kerajaan dan pemilik PLUS; Khazanah Nasional Bhd (51%) dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dengan 49% kepentingan, selain rakyat.

Berhubung dengan pengambilalihan konsesi lebuhraya PLUS Malaysia Berhad (PLUS) dan empat lagi lebuhraya kendalian Gamuda Berhad , Menteri Kewangan Lim Guan Eng mengesahkan kerajaan dijangka membuat keputusan minggu hadapan.

