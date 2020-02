In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 19 February 2020 3:07 pm / 0 comments

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) telah mengumumkan penutupan lorong kanan di antara KM3.70 hingga KM5.45 (Arah Utara) di antara Persimpangan Persimpangan Bertingkat Seafield dan Ebor di Lebuhraya ELITE, bagi membolehkan kerja-kerja persediaan serta pembinaan tembok penghadang konkrit yang dijangka tamat pada suku ketiga tahun ini.

Pemasangan tembok penghadang konkrit terbabit adalah bagi menggantikan rel pengadang yang sedia ada merupakan salah satu daripada inisiatif PLUS untuk meningkatkan tahap keselamatan di laluan terbabit. Tembok penghadang konkrit berupaya untuk mengurangkan kemungkinan kenderaan berat yang terbabas daripada memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kenderaan yang lain.

Justeru, PLUS menasihatkan semua pelanggan lebuh raya yang menggunakan laluan tersebut supaya merancang perjalanan, mematuhi had laju di kawasan kerja serta mematuhi semua papan tanda dan arahan yang disediakan oleh pihak PLUS.