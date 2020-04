In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Durrani Sharom / 24 April 2020 1:26 pm / 0 comments

BMW 8 Series Gran Coupe G16 kini sudah tiba di Malaysia, dengan pelancaran satu varian sahaja iaitu 840i M Sport pada harga RM968,000 tidak termasuk insurans, bersama jaminan lima tahun tanpa had batuan, servis berkala percuma lima tahun, jaminan tayar dua tahun/24 bulan, BMW Roadside Assistance, BMW Service Online dan program BMW Group Loyalty+.

Varian ini menggunakan enjin petrol enam silinder sebaris 3.0 liter turbo yang dipadankan bersama transmisi Steptronic Sport lapan kelajuan, mampu menghasilkan kuasa 335 hp dari 5,000 hingga 6,000 rpm dan tork 500 Nm antara 1,600 hingga 4,500 rpm. Kuasa ini disampaikan kepada roda belakang dengan pecutan 0-100 km/j dapat dilakukan dalam masa 5.2 saat dan penggunaan bahan api bercampur pada tahap 7.9 l/100 km.

Sebagai varian M Sport, 8 Series Gran Coupe yang dijual di Malaysia ini dilengkapi dengan pakej aerodinamik M (kit badan lebih agresif), rim M 20 inci dengan tayar 245/35 di hadapan dan 275/30 di belakang serta differential M Sport. Varian ini juga dipasang dengan suspensi adaptif, Integral Active Steering, sistem ekzos sport dan kemasan Shadow Line di luar.

Melihat kepada kelengkapan, 840i datang dengan lampu utama BMW Laserlight, High-beam Assistant, bumbung panoramik, lampu suasana, lapik bumbung dalam anthracite, balutan kulit Merino, kemasan kayu berwarna kelabu berkilat, roda stereng M, kemasan tepi pintu M dan papan pemuka dibalut kulit “Walknappa” hitam.

Untuk ciri keselesaan, sedan empat pintu ini mempunyai kawalan pendingin hawa empat zon, tempat duduk dengan liang udara serta fungsi memori, Live Cockpit Professional, panel instrumen 12.3 inci, BMW Navigation System Professional 10.25 inci, head-up display, serta penghadang cahaya kuasa elektrik untuk tingkap dan cermin belakang.

Sistem infotainmen pada 840i juga mempunyai fungsi kawalan pergerakan, servis sokongan BMW Connected, sambungan Apple CarPlay serta sistem bunyi Harman Kardon 464 watt dengan 16 pembesar suara. Kemudahan lain adalah termasuk Comfort Access, pintu but bukaan elektrik dan BMW Display Key.

Pada bahagian keselamatan, 840i mendapat sistem biasa seperti Dynamic Stability Control (DSC), yang termasuk Dynamic Traction Control (DTC), Cornering Brake Control (CBC), Dynamic Brake Control (DBC), dan Antilock Braking System (ABS) dengan Brake Assist.

Ia kemudiannya ditambah dengan BMW Driving Assistance Professional, yang termasuk Active Cruise Control dengan fungsi Stop & Go, Lane Departure Warning, Lane Change Warning, Lane Keeping Assistant dengan perlindungan perlanggaran tepi, Steering and Lane Control Assistant, Lane Change Assistant, amaran perlanggaran serta Parking Assistant Plus dengan kamera keliling.

BMW 840i M Sport ditawarkan dalam enam warna luaran iaitu Barcelona Blue, Sonic Speed Blue, Carbon Black, Black Sapphire, Mineral White dan Sunset Orange, manakala kemasan kulit di dalam boleh dipilih dalam warna hitam, Night Blue, Cognac, Tartufo dan Fiona Red.