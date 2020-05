In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / 12 May 2020 7:14 am / 0 comments

Najis burung bukan hanya menyebabkan kereta anda kelihatan kotor. Dengan bahan asid yang terdapat padanya, ia sebenarnya mampu membuatkan cat kereta anda rosak. Jadi untuk menghasilkan cat yang boleh bertahan terhadap najis ini, Ford sentiasa melakukan ujian terhadap faktor berkenaan.

Namun bagaimana untuk mendapat ‘bekalan’ najis burung yang konsisten bagi melakukan ujian tersebut? Ya, Ford turut menghasilkan najis burung buatan manusia yang mempunyai sifat yang sama seperti najis burung sebenar.

Menurut Ford, setiap satu ‘jatuhan’ najis burung sintetik tersebut adalah sangat realistik sehingga ia mampu memberikan kandungan yang sama berdasarkan apa yang di makan oleh burung – bagi melihat apa kesannya terhadap kadar keasidan berbeza – yang kebanyakkannya berada di Eropah.

Najis burung biasanya berwarna putih dan hitam, tetapi bukan semua najis burung begitu. Bahagian berwarna putih adalah asid urik, yang juga sebenarnya adalah urin burung.

Najis berkenaan akan diuji pada sampel yang telah disembur dengan cat dan dibuat pada suhu 40° C, 50° C dan 60° C di dalam oven bagi menghasilkan kesan sebenar seperti penggunaan dalam dunia nyata ketika cuaca panas melampau, bagi memaksa perlindungan kakisan pada cat berkenaan berfungsi sehingga pada tahap maksima.

Menurut Ford lagi, cat kereta anda boleh ‘melembut’ ketika terdedah kepada cahaya matahari yang terik. Apabila ia sejuk kembali, segala bahan asing termasuk najis burung akan melekat di atas permukaan tersebut. Jika ia dibiarkan, ia akan meninggalkan kesan kekal dan memerlukan khidmat pakar bagi membuangnya.

Dengan memperhalusi pigmen cat, resin dan aditif yang memberikan perlindungan kilat pada cat, pakar penjagaan cat boleh memastikan cat yang disembur oleh Ford dapat meminimakan kesan buruk berkenaan walau dalam apa jua cuaca sekalipun.

Ford juga memberikan nasihat untuk anda agar sentiasa membasuh kereta dengan air suam yang dicampur dengan syampu pH neutral. Dengan memberikan lapisan wax sekali atau dua kali setahun juga mampu membolehkan cat kereta anda bertahan dengan lebih lama.

Selain dari “ujian najis burung” ini, Ford turut melakukan ujian lain yang relevan terhadap cat mereka. Antaranya ujian yang memberikan simulasi terhadap debungan yang berterbangan serta getah pokok yang melekit. Ujian ini dibuat dengan menyembur asid fosforik yang dicampur dengan sabun detergen dan debunga sintetik, dan kemudian dipanaskan dalam oven dengan suhu 60 C dan 80° C dalam masa 30 minit.

Ford juga membuat ujian lain untuk menguji ketahanan cat kereta mereka seperti memberikan sinaran ultra ungu sehingga 6,000 jam (250 hari) dalam makmal cahaya bagi memberikan simulasi keadaan tempat paling cerah di dunia dan melihat kesan terhadap cuaca luar; dibekukan dalam suhu di bawah sifar darjah; didedahkan pada cuaca sejuk dalam kebuk garam berkelembapan tinggi dan mengkaji kesan cecair bahan api terhadap permukaan cat bagi membuat simulasi bahan api yang terkena apabila pemilik mengisinya terlalu penuh.