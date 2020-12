Majlis pra-tonton untuk media bagi Hyundai Elantra 2021 generasi ketujuh telah pun diadakan minggu lalu, dan hampir semua maklumat berkaitan penawaran terbaru sedan segmen C ini sudah pun diketahui. Hari ini, segala pertanyaan tentang harganya akan terjawab, di dalam acara pelancaran digital yang bakal berlangsung pukul 11 pagi nanti, di laman Facebook rasmi Hyundai Malaysia .

