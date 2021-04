In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 15 April 2021 4:22 pm / 0 comments

PLUS Malaysia berkata, pihaknya akan mengambil tindakan tegas dan sewajarnya terhadap pemilik kenderaan terutamanya kenderaan berat yang didapati gagal membayar tol sewaktu menggunakan lebuh raya. Menurut PLUS lagi, semua pemilik kenderaan haruslah bertanggungjawab sekiranya pemandu atau pekerja mereka gagal berbuat demikian.

“Terdahulu, Projek Lebuhraya Usahasama Berhad (PLUS) telah membuat tuntutan terhadap sebuah syarikat logistik, Berjasa Logistics Sdn Bhd (sebelum ini dikenali sebagai Sin Kung Logistics (KL) Sdn Bhd) yang melibatkan 19 buah kenderaan milik syarikat berkenaan yang dipandu oleh pemandu-pemandu syarikat tersebut telah dengan sengaja mengelak daripada membayar tol di lebuh raya PLUS sejak beberapa tahun lalu,”ujar PLUS dalam kenyataan media yang dihantar.

Keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut adalah berikutan rayuan syarikat Berjaya Logistics Sdn Bhd terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 20 Julai 2017 yang membenarkan tuntutan PLUS sebanyak RM518,369.27 dengan kos sebanyak RM100,000.00 susulan kegagalan pemandu syarikat tersebut membayar tol di lebuh raya PLUS.

PLUS memandang serius tindakan segelintir pemandu kenderaan yang dengan sengaja mengelak untuk membayar tol. PLUS juga memohon kerjasama semua syarikat logistik dan pemilik kenderaan berat supaya memandang serius perkara ini dan seterusnya memantau tindakan pemandu dan/atau pekerja mereka.

Di samping itu, PLUS telah mengenalpasti beberapa taktik penipuan tol yang digunakan oleh pemandu-pemandu kenderaan berat dan sedang mengambil langkah-langkah pencegahan yang perlu termasuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang terlibat.

Pada masa yang sama, PLUS juga berkolaborasi bersama-sama pihak berkuasa yang berkenaan bagi membendung kejadian penipuan pembayaran tol di lebuh raya