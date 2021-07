In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 26 July 2021 3:51 pm / 0 comments

Touch ‘n Go telah umumkan perluasan penggunaan sistem bayaran RFID ke Lebuhraya Pantai Barat (WCE) di Perak, dan kini mula beroperasi di tujuh plaza tol.

Ini melibatkan lokasi di Hutan Melintang, Teluk Intan, Kampong Lekir, Sitiawan, Sitiawan Utara, Changkat Cermin dan Beruas, seperti dinyatakan dalam hantaran Facebook syarikat tersebut.

Touch ‘n Go juga memaklumkan sedang berkerjasama dengan PLUS untuk melaksanakan sistem RFID ini di semua lebuhraya seliaannya, yang akan dilakukan secara berperingkat. Laman rasmi Touch ‘n Go RFID juga ada menyenaraikan lokasi di mana sistem ini sudahpun mula dilaksanakan dan aktif, seperti berikut:

Ampang-Kuala Lumpur Elevated Highway (AKLEH)

Besraya Expressway

Duta-Ulu Kelang Expressway (DUKE)

Guthrie Corridor Expressway (GCE)

Cheras-Kajang Expressway (Grand Saga)

Lebuh Raya Grand Sepadu

Shah Alam Expressway (KESAS)

Kuala Lumpur-Kuala Selangor Expressway (LATAR)

Lebuhraya Kajang-Seremban (LEKAS)

Damansara-Puchong Expressway (LDP)

Kemuning-Shah Alam Expressway (LKSA)

Kuala Lumpur-Karak Expressway(KLK)

Maju Expressway(MEX)

New Pantai Expressway (NPE)

Kajang Dispersal Link Expressway (SILK)

Smart Tunnel

Sprint

South Klang Valley Expressway (SUKE)

West Coast Expressway (WCE)

Lebuhraya di kawasan Utara yang kini tersedia sistem RFID termasuk:

Butterworth Outer Ring Road (BORR)

Jambatan Kedua Sdn Bhd (Second Penang Bridge)

Penang Bridge Sdn Bhd

Butterworth-Kulim Expressway BKE

North-South Expressway (jajaran Jitra, Hutan Kampung – Sungai Dua)

Lebuhraya di kawasan Selatan yang tersedia sistem RFID ini termasuk Senai-Desaru Expressway (SDE), serta di sepanjang lebuhraya PLUS di plaza tol berikut:

Mambau

Lukut

Kempas

Lima Kedai

Perling

Tanjung Kupang

Bangunan Sultan Iskandar

Kit pemasangan sendiri bagi Touch ‘n Go RFID boleh dibeli dengan harga RM35 melalui laman web Touch ‘n Go, atau dirangkaian rakan runcit seperti Shell Select, BHPetrol, Lazada, Shopee, Watsons dan banyak lagi.