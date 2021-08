In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 18 August 2021 4:26 pm / 0 comments

Kumpulan Touch ‘n Go dan Principal Asset Management hari ini mengumumkan bahawa e-Cash Fund, dana yang digunakan untuk produk Touch ‘n Go Go+, kini patuh Shariah. Ini menjadikan dana GO+ sebagai produk eDompet patuh Shariah pertama di Malaysia.

Selain itu, GO+ masih kekal sebagai produk yang sama seperti dilancarkan Mac lalu. Melalui dana ini, pelanggan TnG eDompet boleh memanfaatkan pelaburan pasaran wang berisiko rendah dengan serendah RM10 dan mendapat pulangan dalam kadar yang sama dalam sehari, dan boleh menggunakan dana itu untuk transaksi eDompet.

“Ketika pertama kali melancarkan GO+, ada permintaan daripada pengguna agar dana yang digunakan itu patuh Shariah. Kami mendengar cadangan mereka. Kini, kami mempunyai sebuah produk yang lebih merangkum berbanding sebelumnya, dan selari dengan matlamat kami untuk membawakan perkhidmatan kewangan asas kepada semua,” ujar CEO Kumpulan Touch n Go, Effendy Shahul Hamid.

GO+ adalah langkah pertama TnG ke arah perkhidmatan kewangan digital, yang didasarkan kepada Principal e-Cash Fund, sebuah dana pasaran wang diuruskan oleh Principal. Kerjasama itu mempertemukan kepakaran TnG eDompet dalam teknologi dan eko-sistem bersama kepakaran Principal dalam strategi pelaburan dan pengurusan dana.

“Kami memberi tumpuan untuk menawarkan penyelesaian pelaburan yang inklusif agar sekuriti kewangan boleh diakses oleh semua. Sebagai pelopor kewangan, mengenal pasti coran dan memenuhi keperluan pelanggan untuk penyelesaian patuh Sharian telah membolehkan perniagaan Islamik kami terus tumbuh menjadi lebih kuat,” jelas CEO Principal Asset Management, Munirah Khairuddin.

Setakat ini, GO+ mempunyai lebih daripada 1.2 juta pengguna. Produk kewangan ini tersedia kepada pengguna Touch n Go eDompet warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas.