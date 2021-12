*Tertakluk kepada terma dan syarat. Kiraan di atas berdasarkan bayaran muka 10%. Jumlah mungkin berbeza. Step Up Financing sah untuk semua model.

Pembayaran semula yang fleksibel bukanlah satu-satunya kelebihan yang boleh dinikmati. Anda juga boleh menikmati ganjaran masa terhad dengan nilai tambah bernilai RM2,000 untuk kad Touch ‘n Go edisi khas Mercedes-Benz. Perlu cepat jika anda mahukannya, kerana tawaran ini hanya sah sehingga 31 Disember 2021. Ketahui lebih lanjut berkaitan Step Up Agility Financing di sini

Dengan manfaat yang pelbagai, Step Up Agility Financing merupakan pelan pembiayaan paling menarik untuk pemilikan Mercedes-Benz anda. Bijak, fleksibel dan dengan memikirkan kepentingan anda, ia sebuah penyelesaian pembiayaan moden untuk membolehkan anda memandu pulang sebuah Mercedes-Benz.

Sebagai tambahan kepada ansuran bulanan yang lebih rendah berbanding pembiayaan pinjaman konvensional serta pilihan dipenghujung perjanjian, Step Up Agility Financing juga datang dengan Guaranteed Future Value untuk kereta anda, di mana nilai kenderaan akan kekal sama seperti yang telah dipersetujui pada awalnya.

Pelan yang disesuaikan untuk pelanggan ini boleh dinikmati bagi model A 250 AMG Line dan GLA 250 AMG Line, tetapi kelebihan utamanya adalah keanjalan atau fleksibelnya Step Up Agility Financing yang ditawarkan. Mudahnya, anda tentukan apa yang terbaik untuk kewangan anda, dan ada juga pilihan untuk menambah perlindungan atau servis selenggara kepada kenderaan anda, dan bayaran muka juga berbeza mengikut jumlah yang anda inginkan.

Pelan bayaran inovtif ini membolehkan pelanggan menentukan sendiri bayaran ansuran mereka ke dalam beberapa peringkat, meningkatkan jumlahnya selepas tahun pertama atau kedua pemilikan. Melalui program Step Up Agility Financing, anda boleh memandu pulang A-Class baru dari serendah RM1,488 sebulan, atau jika lebih menggemari SUV, GLA boleh menjadi milik anda dari hanya RM1,688 sebulan.

Masa depan tidak boleh diramal, tetapi bayaran semua anda tidak begitu. Melalui program Step Up Agility Financing, pelanggan diberikan pilihan untuk membayar dalam jumlah yang kurang pada awal tempoh pemilikan, membolehkan mereka menguruskan kewangan dengan lebih baik berbanding kaedah pinjaman tradisional. Dalam waktu tak menentu ini, mempunyai duit lebihan sangat berguna.

Dengan rekaan elegan dan teknologi moden, kereta kompak Mercedes-Benz memberikan pengalaman memandu yang berbeza daripada pesaingnya. Jika memang sudah lama mengintai A Class Sedan atau GLA, tiada pelan pembiayaan yang lebih baik untuk anda manfaatkan dalam pemilikan kenderaan Mercedes-Benz melainkan Step Up Agility Financing.

