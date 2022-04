Tak habis lagi warganet bertekak hal basikal lajak, ini keluar lagi satu video viral berkenaan kelakuan berbahaya sekumpulan kanak-kanak yang boleh mengundang kemalangan maut di tengah malam.

Video yang berdurasi 19 saat ini ditularkan di Twitter, memaparkan sekumpulan remaja bawah umur yang duduk di tengah-tengah jalan raya dua lorong, seolah-olah sedang ‘menguji keberanian’ masing-masing untuk tidak berganjak walaupun ada kereta yang sedang lalu di jalan berkenaan.

Rakaman tersebut dibuat oleh salah seorang dari ahli kumpulan itu, dan kedengaran juga suara yang menyuruh mereka “buat rilek” ketika sebuah kereta kelihatan menghampiri kawasan yang sedang mereka duduk. Nasib baik pemandu kereta berkenaan sedang memandu dengan perlahan, dan boleh mengelak sekumpulan remaja terbabit tanpa terjadi apa-apa perkara yang tidak diingini.

HOLY ????..After the Lajat Bicycle Gang, a new Hobby is rolling on the road. Malaysia is blessed with so much innovative youths ! I wonder how many years of jail time for the drivers who dare to run over these brave warriors ! ???? pic.twitter.com/oSbcSC3Kve

