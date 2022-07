In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 5 July 2022 4:30 pm / 0 comments

Polis telah mengeluarkan kenyataan berkaitan sebuah Proton Wira yang dipandu bertentangan arah di Lebuhraya Persekutuan yang kemudianya terlibat dalam sebuah kemalangan semalam. Polis sedang mencari saksi kejadian yang berlaku sekitar 1.45 pagi di KM 32.8 arah Klang. Mereka menerima laporan pada 2.08 pagi. Gambar yang ada ini dari arkib PDRM.

Berdasarkan siasatan awal oleh polis Petaling Jaya, Wira berkenaan bertembung dengan sebuah Honda City disebabkan Wira berkenaan dipandu arah bertentangan aliran trafik. Pemandu Wira terbabit, seorang lelaki berusia 72-tahun warga Malaysia, mati di tempat kejadian. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Mohamad Fakhrudin Abdul Hamid berkata pihaknya sedang berusaha untuk mengenalpasti punca kematian pemandu Wira terbabit, dan meminta kerjasama saksi kejadian untuk membantu. Mereka yang melihat kejadian ini boleh berhubung terus dengan pegawai penyiasat, Inspektor Navalan A/L Ravindran di talian 014-2536820.

Kenyataan rasmi itu mengesahkan apa yang berlaku adalah sama dengan apa yang dilaporkan, dengan video oleh pengguna Twitter, Ceddy menunjukkan Proton Wira yang rosak berada di lorong kanan lebuhraya dan sebuah lagi Honda City yang juga remuk di lorong kiri, dengan kerosakan yang jelas di bahagian depan kenderaan.

Beliau bagaimanapun tidak menyatakan di mana kemalangan itu berlaku, tetapi dari video yang ada menunjukkan Menara Celcom sebagai latar, dan itu tidak jauh dari PJ Hilton di Lebuhraya PErsekutuan, arah ke Shah Alam.

Ceddy kemudian menjawab bebenang berkenaan untuk memaklumkan mengirim DM kepadanya bahawa Wira itu memecut dalam arah bertentangan trafik, menjadikan Honda City itu mangsa yang tidak bersalah. Dua lagi pengguna Twitter memberitahu mereka juga sebelum itu ada berselisih dengan Wira berkenaan, dengan salah seorang daripadanya sempat mengelak Wira berkenaan selepas diberi isyarat lampu oleh sebuah Myvi di laluan bertentangan.

Pengguna Twitter lain pula menambah yang pemandu Wira itu meninggal di tempat kejadian, sebaliknya pemandu City selamat dan dibawa ke hospital. Impak yang berlaku mungkin begitu kuat menyebabkan kedudukan kedua-dua kereta itu terpisah agak jauh.