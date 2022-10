Antara ciri kelengkapan yang diberikan pada kereta yang dipamerkan ini termasuklah aloi 19-inci, lampu utama matrix LED, lampu belakang LED 3D, Dynamic Chassis Control (DCC) dan sistem bantuan pemanduan aktif termasuk brek kecemasan sendiri (AEB), kawalan kelajuan adaptif (ACC) dengan fungsi stop and go, Bantuan Perjalanan, Bantuan Lorong dan Bantuan Kecemasan.

Next Post: Pelumba maut akibat kemalangan dalam perlumbaan drag Battle of the Kings 2022 di Terengganu