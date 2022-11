Ia mempunyai ukuran 4,060 mm panjang dan 1,780 mm lebar, iaitu 5 mm lebih pendek berbanding Ativa, tetapi 70 mm lebih lebar. Dengan tinggi 1,608 mm, WR-V ini 27 mm lebih rendah berbanding Ativa sementara jarak antara roda 2,485 mm pula adalah 40 mm lebih pendek berbanding Ativa. Jarak dari tanah adalah 220 mm (Ativa 200 mm) manakala ruang but adalah 380 liter (Ativa 369 liter). Kedua-duanya juga berada dalam segmen sama.

