17 February 2023

Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi telah mengumumkan program Menu Rahmah yang menawarkan makanan pada harga RM5 bakal dilaksanakan di Hentian Rehat dan Rawat (R&R) Lebuhraya PLUS dalam masa terdekat.

Katanya, cadangan pelaksanaan program yang bakal memberi manfaat kepada pengguna lebuh raya itu, sudah dibincang pihak PLUS bersama pengendali gerai makanan di R&R.

“Saya telah mengusulkan kepada pihak PLUS untuk bersama-sama dengan Kerajaan dalam usaha membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat termasuk menerusi program Menu Rahmah. PLUS secara amnya telah bersetuju dengan cadangan itu dan menurut Ketua Pegawai Operasi PLUS Malaysia Berhad, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi, pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan pengendali gerai makanan Hentian Rehat dan Rawat (R&R) lebuhraya PLUS berkenaan cadangan itu.

“Saya juga dimaklumkan, pihak PLUS akan menyediakan perancangan yang lebih konkrit bagi melaksanakan perancangan Menu Rahmah di R&R PLUS ini. Saya amat berterima kasih kepada pihak PLUS di atas kerjasama yang baik ini,”katanya menerusi perkongsian di Facebook rasminya.

Dalam masa yang sama, beliau turut berharap agar dengan adanya penyediaan Menu Rahmah di hentian R&R PLUS akan memberikan manfaat kepada pengguna lebuhraya.

Sebentar tadi, PLUS telah mengumumkan Menu Rahmah telah pun mula diperkenalkan di Restoran Burger King sepanjang Lebuhraya PLUS dengan harga yang berpatutan. Dengan harga RM5 per combo, pelanggan diberikan pilihan sama ada Cheesy Burger dengan air mineral atau pun BK Chick ‘n Crips juga bersama air mineral.