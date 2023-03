In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Izwaashura Sadali / 14 March 2023 11:01 am / 0 comments

Pemenang bagi anugerah North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY) atau Kereta, Trak dan Kenderaan Utiliti Amerika Utara 2023 telah pun diumumkan baru-baru ini, selepas ia bermula dengan penyenaraian 47 kenderaan dan tiga pusingan penjurian untuk menentukan pemenang bertuah.

Bagi kategori Kereta Tahunan Amerika Utara, Acura Integra telah diumumkan sebagai juara, menewaskan pencabar terdekatnya Genesis G80 serta Nissan Z. Integra kembali dalam dunia automotif global pada tahun lalu dan merupakan ‘kembar’ kepada kepada Honda Civic generasi ke-11, dan versi asasnya berkongsi enjin 1.5 liter VTEC Turbo dengan Honda Civic SI pasaran Amerika Syarikat.

Untuk kategori Trak Tahunan Amerika Utara pula, menyaksikan persaingan sengit di antara Chevrolet Silverado ZR2 dengan dua trak pikap elektrik Lordstown Endurance dan Ford F-150 Lightning. Dalam kategori terbabit, trak pikap elektrik pertama Ford, F-150 Lightning telah berjaya menambat hati para juri untuk memenangi anugerah yang menjadi rebutan itu.

Akhir sekali, Kia EV6 juga telah berjaya ‘merembat’ salah satu anugerah utama dalam acara berprestij berkenaan, dengan menewaskan tiga finalis yang lain. EV6 telah mengetepikan pesaingnya yang juga merupakan kenderaan elektrik iaitu Cadillac Lyric dan Genesis GV60. EV6 turut menerima pujian dari segi rekaan dan prestasi.

Kia EV6 dilancarkan di Malaysia pada Jun lalu, dengan menawarkan varian GT-Line dengan penjana kuasa yang menyaksikan gandingan dua motor elektrik untuk pacuan semua-roda yang mampu menghasilkan keseluruhan output mencecah 325 PS (321 hp atau 239 kW) dan tork 605 Nm. Ia memboleh EV6 dipecut dari 0-100 km/j dalam 5.2 saat dan kelajuan maksimum mampu dicapai hingga 183 km/j.