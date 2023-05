In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 22 May 2023 3:13 pm / 0 comments

Ketika pengenalan tayar Proxes Sport 2, Toyota Malaysia turut membuat penampilan pertama bagi tayar Toyo Open Country A/T III (OPAT3) untuk pasaran tempatan. OPAT3 ini merupakan tayar semua permukaan untuk SUV, 4×4 dan trak pikap, dan model generasi terbaru ini menampilkan alun sisi yang dipertingkat untuk memberikan cengkaman lebih baik di permukaan mencabar.

Tayar OPAT3 ini menggantikan model Open Country A/T Plus, dengan aspek utama yang diberikan peningkatan ialah kendalian permukaan kering, dengan manfaat untuk cengkaman off-road. Carta sesawang Toyo juga menunjukkan ada peningkatan kebisingan: perkara yang memang perlu dijangka untuk tayar AT.

Menurut pengeluar dari Jepun ini, indeks cengkaman OPAT3 di kawasan sentuhannya naik mencecah 41% berbanding model OP Plus yang digantikannya: ini sebuah penambahbaikan yang signifikan. Indeks cengkaman ini dikira daripada corak elemen yang berkesan untuk cengkaman dalam kawasan sentuhan antara tayar dan permukaan.

Ini semua disumbangkan oleh rekaan corak bunga, yang menerapkan corak kebisingan rendah, cengkaman off-road yang lebih baik dan perlindungan daripada kerosakan akibat penembusan batu. Turut ada ialah blok cengakaman. Jika diteliti corak bunga tayar ini, boleh kelihatan blok dan alun zig zag — ia memperbaiki cengkaman daripada kesan bucunya, serta yang kedua mempertingkat prestasi off-road.

Tayar AT Toyo terbaru ini, yang dipasang pada kenderaan demo Mitsubishi Triton dan Toyota Hilux GR Sport — turut menampilkan ciri rekaan dinding sisi yang khas untuk lebih ketahanan dan perlindungan daripada kerosakan luaran. Tayar Open Country A/T III ditawarkan dalam 14 saiz, dari 15 hingga 20-inci, dengan harga bermula dari RM500 hingga RM1,200 sebuah.