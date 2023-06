Radar RD6, trak pikap elektrik dari Geely akan dijual di rantau ASEAN bermula dengan pasaran Thailand?

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / 6 June 2023 9:57 am / 0 comments

Dengan ‘kemeriahan’ pelbagai jenama EV China masuk ke pasaran Thailand, Geely nampaknya turut tidak akan melepaskan peluang untuk ke negara berkenaan. Selain bakal muncul dengan jenama smart yang akan diuruskan oleh Proton di sana, Geely nampaknya akan ‘turun’ sendiri ke Thailand dan kini sedang mempertimbangkan model mana yang akan dibawa dan dikilangkan di Thailand, lapor Reuters.

Menurut sumber yang tidak mahu dikenali kepada agensi berita berkenaan, Geely kini sedang mempertimbangkan untuk masuk ke pasaran Thailand sama ada menerusi model-model EV entry level, dan juga trak pikap elektrik penuh dari jenama Radar miliknya.

Walau bagaimanapun, wakil rasmi syarikat tersebut enggan memberikan sebarang perincian berkenaan pelaburan tersebut. Namun menerusi jelajah yang dibuat oleh Lembaga Pelaburan (BOI) Thailand di China April lalu, negara berkenaan telah pun berbincang dengan beberapa pengeluar automotif China untuk membuat pelaburan.

Setiausaha Agung lembaga berkenaan, Narit Therdsteerasukdi mendedahkan bahawa pihaknya telah berbincang dengan lima pengeluar EV China ketika jelajah itu berlangsung, termasuk Geely, BYD, Chongqing Changan Automobile, JAC Motors dan Jiangling Motors.

“Semuanya menzahirkan minat dalam polisi Thailand untuk membangunkan pangkalan produksi EV serantau dan jaringan pembekalan EV bersepadu”, kata Narit.

Thailand mensasarkan untuk mencapai produksi EV 30% dari keseluruhan produksi automotifnya menjelang 2030, dan ia menawarkan insentif kewangan kepada pembuat-pembuat automotif bagi menarik pelaburan dari luar. Dalam masa yang sama, subsidi turut ditawarkan kepada pembeli kereta bagi menggalakkan permintaan terhadap EV di negara itu.

Seperti yang diketahui, Thailand merupakan pasaran yang cukup gemar terhadap trak pikap, dan buat masa sekarang menjadi hab produksi kenderaan sedemikian untuk beberapa jenama. Jadi ini mungkin menjadi faktor untuk Geely membawa Radar RD6 ke Thailand seterusnya mendorong peralihan penggunaan trak pikap berkuasa elektrik?

Radar RD6 telah dilancarkan di China pada November tahun lalu, dijual pada harga bermula 178,800 yuan (RM116k) sehingga 268,800 yuan (RM174k), dan diberikan waranti selama 4 tahun atau 100,000 km. Trak pikap ini dibangunkan berasaskan platform modular untuk kenderaan elektrik terbaharu dari Geely iaitu Sustainable Experience Architecture (SEA).

Ia dihasilkan dengan dimensi 5,260 mm panjang, 1,900 mm lebar, 1,830 mm tinggi serta jarak roda sejauh 3,120 mm. Jadi trak pikap EV ini sebenarnya mempunyai saiz yang hampir sama dengan Toyota Hilux yang tampil dengan dimensi 5,325 mm panjang, 1,900 mm lebar, 1,815 mm tinggi dan jarak roda 3,085 mm.

Untuk unit rangkaian kuasa, malangnya RD6 hanya diberikan motor tunggal berkuasa 272 hp (200 kW) diletakkan pada gandar belakang – ini bermakna sistem berkenaan hanya akan memacu roda belakang, tanpa sistem pacuan semua roda yang diperlukan untuk pemanduan off-road.

Walaupun hanya diberikan sebuah motor elektrik, ia sudah cukup untuk memberikan pecutan 0-100 km sekitar 6 saat pada trak pikap ini. Motor berkenaan disuap dengan kuasa elektrik yang dibekalkan dari bateri LFP 63 kWj untuk varian asas, memberikan jarak gerak 400 km. Varian pertengahan menerima bateri NMC 86 kWj untuk jarak gerak 550 km, dan varian paling mahal diberikan bateri NMC 100 kWj untuk jarak gerak 632 km.

Seperti yang diketahui, Geely mempunyai portfolio jenama yang begitu luas di bawahnya dan menawarkan pelbagai jenis EV.”Mereka perlu membuat keputusan model mana yang perlu dibawa ke Thailand,” kata salah seorang sumber berkenaan, dan menambah kilang pemasangan turut akan dinilai.

Antara jenama yang berada di bawah Zhejiang Geely Holding Group termasuk Geely Auto Group yang memiliki Geely Auto, Geometry, Lynk & Co dan Proton (kepentingan sebanyak 49.9%). Jenama lain adalah termasuk Zeekr Intelligent Technology (Zeekr), Lotus Group (Lotus Cars), smart Automobile (kerjasama dengan Mercedes-Benz), Volvo Car Group (Volvo Cars dan Polestar), LEVC (London Electric Vehicle Company), Radar New Energy Automobile (Radar) dan Geely New Energy Commercial Vehicle Group.